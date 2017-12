Pollák necíti zodpovednosť za víťazstvo Kotlebu

Psychológ považuje za chybu, že každá vláda vypracováva novú koncepciu rómskej problematiky.

7. dec 2013 o 14:22 TASR





BRATISLAVA. Splnomocnenec vlády pre rómske komunity Peter Pollák necíti zodpovednosť za to, že by svojou činnosťou nejako prispel k víťazstvu Mariana Kotlebu v nedávnych voľbách do vyšších územných celkov.

"Necítim zodpovednosť, lebo nemám prečo. Naštartovali sme veci, ktoré sa doteraz nerealizovali," zdôraznil v diskusnej relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy.

Kotleba sa podľa neho na neriešení rómskej problematiky len priživuje.

Bráni sa reformou

Za rok sa podľa Polláka pripravila obrovská zmena sociálneho systému, na ktorú nemali 20 rokov odvahu žiadni politici v parlamente. Ide o zákon o hmotnej núdzi.

Pripomenul, že ten obsahuje tri základné piliere z desiatich, na ktorých stojí rómska reforma.

K nim patrí to, aby deti chodili do škôl, zrušila sa priestupková imunita pre sociálne odkázaných ľudí a zmena sociálnej pomoci štátu, ktorá je viazaná na odpracovanie určitého počtu hodín.

Na to, že sa s prvým konkrétnym krokom realizácie reformy prišlo po roku, Pollák reagoval, že túto problematiku treba vnímať od roku 1993, odkedy sa v tejto oblasti nespravilo takmer nič, aj keď sa do nej investovalo množstvo peňazí.

"Je to náročnejšia časová realizácia, verím, že do konca volebného obdobia zodpovední ľudia v tejto krajine budú realizovať opatrenia, ktoré zabezpečia systémové riešenia rómskej problematiky," deklaroval splnomocnenec.

Nová vláda, nové riešenia

Psychológ Dušan Ondrušek, ktorý sa zaoberá alternatívnymi riešeniami konfliktov, považuje za chybu, že každá vláda vypracováva novú koncepciu rómskej problematiky.

Podľa neho treba pri takejto komplikovanej oblasti nadviazať na to, čo sa zrealizovalo v minulosti.

"Nie je možné prísť vždy s novou ideou," upozornil v diskusii. Zároveň by hľadal skôr nepolitické riešenia, ktoré idú zdola.

"Kým tie veľké koncepcie, ktoré sa plánujú v Bratislave a potom sa rozmenia na drobné programy, prídu do reálneho terénu, tak z nich neostane skoro nič," konštatoval.