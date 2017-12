Čaplovič: Učiteľ musí byť autorita, počúvať ho má aj rodič

Podľa ministra školstva treba zmeniť systém tak, aby žiaka motivoval. Dnes podľa neho známky nerozhodujú.

8. dec 2013 o 14:16 SITA





BRATISLAVA. Slovenských žiakov treba motivovať k tomu, aby sa učili a zmeniť vzťah rodičov a školy, tvrdí minister školstva Dušan Čaplovič (Smer).

V relácii RTVS O päť minút dvanásť hovoril o tom, aké zmeny treba v školstve urobiť vzhľadom na aktuálne výsledky medzinárodnej štúdie PISA.

Slovenskí žiaci si pohoršili vo všetkých troch sledovaných oblastiach (v matematickej, čitateľskej aj prírodovednej gramotnosti).

Prečítajte si tiež: Prečítajte si tiež:Slovenskí žiaci v testovaní prepadli, sú výrazne za priemerom OECD

Čaplovič: Žiakov treba motivovať

"Všade v tých krajinách, ktoré boli úspešné a teraz hovorím aj o ázijských krajinách, je učiteľ bratý nielen podľa spoločenského statusu, ale aj zo strany rodiča ako autorita. To znamená, že to, čo povie učiteľ, to platí," vyhlásil Čaplovič.

Podľa neho treba vyzdvihnúť skutočnosť, že učiteľ a nie rodič vie najlepšie posúdiť kvalitu žiaka.

Poukázal na príklad Fínska, kde podľa jeho slov nerozhodujú o budúcnosti žiaka rodičia, ale žiak v spolupráci s učiteľom.

Podľa ministra treba systém nastaviť tak, aby bol žiak motivovaný na prvom aj druhom stupni základnej školy dosahovať priemer známok.

"Pretože dnes sa to dieťa dostane kdekoľvek a všade a nemá v podstave žiadnu motiváciu, aby sa kvalitne učilo," povedal Čaplovič.

Jurzyca: Rodičia sa musia zaujímať oveľa viac

Podľa bývalého ministra školstva Jána Mikolaja (SNS) by malo ministerstvo školstva predovšetkým znižovať množstvo administratívy a zvyšovať platy pedagógov.

Samosprávy by zas mali viac podporovať mimoškolskú činnosť. "Aby sa deti mohli aj po škole nepriamo vzdelávať," dodal Mikolaj.

Exminister Eugen Jurzyca (SDKÚ) dúfa, že nespokojnosť bude tlačiť školstvo dopredu.

"Podľa mňa je nevyhnutné zmeniť atmosféru v spoločnosti," poznamenal. Doteraz sa podľa neho hovorilo o školstve spôsobom "dajte školstvu viac peňazí, lebo majú málo".

Podľa Jurzycu sa má hovoriť "dajte školstvu viac peňazí, lebo keď ho dostane, tak toto školstvo je efektívne a vie dosiahnuť to, že deti budú viac zarábať, budú lepšie zamestnané, budú šťastnejšie, budú zdravšie".

Na tomto by malo byť podľa neho založené lobovanie za viac peňazí do školstva.

Navrhoval by aj vznik rady pre školstvo, ktorá by fungovala podobne ako napríklad rada pre rozpočtovú zodpovednosť, ktorá by bola od politikov izolovaná.

Fronc žiada reformu pedagogických fakúlt

Riešiť spoločenský štatút učiteľa, teda platy v školstve, považuje za prioritu bývalý minister Martin Fronc. Navrhuje aj iné zmeny.

"Znížiť objem učiva na úkor zmeny v spôsobe vyučovania," povedal Fronc s tým, že je za tvorivé hodiny. Volá aj po reforme pedagogických fakúlt a vzdelávania pedagógov.

Podľa jeho slov by každý minister školstva povedal, že v súčasnosti nič iné nerobí, len pláta najväčšie diery pri vydávaní učebníc. "Nemá na viac peniaze," dodal.