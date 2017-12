Opravy a spresnenia 9.12.2013

8. dec 2013 o 18:12 sme.sk

V stredu 16. októbra sme v textoch Štát šetrí na investíciách a Štát šetrí tak, že neinvestuje uviedli nepravdivú informáciu, že „ak štát dodrží rozpočtové plány, investície by do roku 2016 klesli na tretinu“. Nie je to pravda, pretože časť eurofondových investícií v rozpočte verejnej správy na roky 2014 – 2016 bola predbežne zahrnutá do Všeobecnej pokladničnej správy.

V texte sme uviedli aj to, že „stovky miliónov eur chce v budúcich rokoch ušetriť na opravách budov či stavbe diaľnic“. Nemusí to byť pravda, ak by sa podarilo dodržať všetky plány čerpania eurofondov na stavbu diaľnic, môže sa na ne v roku 2014 minúť viac ako v roku 2013.