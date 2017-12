Mimoriadna schôdza k nebankovkám nebude, Paška neprijal Procházkov podpis

Schôdzu o nebankovkách Pavol Paška odmietol, nepozdával sa mu podpis poslanca pod návrhom.

9. dec 2013 o 10:37 Mária Benedikovičová

BRATISLAVA. Opozícii nevyšiel pokus hovoriť v parlamente o praktikách nebankových spoločností, ktoré požičiavajú peniaze za príliš vysoké úroky.

Šéf parlamentu Pavol Paška zo Smeru odmietol zvolať mimoriadnu schôdzu, lebo sa mu nepozdáva, že návrh skutočne podpísal aj nezaradený poslanec Radoslav Procházka.

Bez neho nebolo pod návrhom 30 poslaneckých podpisov, ktoré vyžaduje zákon. „Vlastnou rukou a vlastným perom som sa podpísal na prvý riadok,“ vraví Procházka.

Iniciátor schôdze, nezaradený poslanec Alojz Hlina obvinil Pašku z ignorovania rokovacieho poriadku Národnej rady.

„Je to bezprecedentné porušenie akýchkoľvek zákonov. To by si nedovolil ani Jano Ľupták, čo si dovolil pán Paška,“ komentoval Hlina.

Paškov hovorca Pavel Chovanec tvrdí, že poslancov podpis neakceptovali, lebo sa nezhodoval s tými, ktoré majú na iných dokumentoch.

Hlina v utorok začne nanovo zbierať podpisy pod návrh.

Keď SME v roku 2008 na video zachytilo, ako po podpisovaní poslanca SNS Rafaela Rafaja na prezenčnej listine parlamentu pribudol podpis Jána Slotu, odmietol Paška podpis preverovať. Stačilo mu vyjadrenie Slotu, že sa na prezenčku zapísal.

Kamerové záznamy z chodby parlamentu, ktoré by to dokázali, Paška tajil. Za absencie možno poslancom siahať na plat.