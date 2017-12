V miliónovom tendri na náramky väzňov je už len jeden uchádzač

Firmy pred mesiacmi namietali, že podmienky súťaže sú na mieru pre jedného z uchádzačov.

10. dec 2013 o 8:41 tasr a Martin Lipták

BRATISLAVA. V súťaži o jednu z najväčších zákaziek na ministerstve spravodlivosti v tomto volebnom období je už len jeden uchádzač.

Potvrdila to hovorkyňa rezortu Alexandra Donevová.

V tendri ide o zákazku na zavedenie elektronických náramkov pre väzňov za 22,5 milióna eur bez DPH.

Náramky majú sfunkčniť napríklad ukladanie trestov domáceho väzenia.

Kto zostal, nevedno

"Po vyhodnotení predložených ponúk v jednotlivých častiach, k tretej časti vyhodnocovania - predvedeniu funkčného prototypu riešenia, pristupoval len jeden uchádzač," povedala hovorkyňa.

Verejné obstarávanie ešte ukončené nebolo a tak hovorkyňa odmietla uviesť názov spoločnosti, ktorá v súťaži ostala.

"Keďže ide o stále prebiehajúce verejné obstarávanie, nie je možné bližšie informovať o jednotlivých výsledkoch ktoré boli, alebo sú počas neho uskutočňované," zdôraznila.

Námietkami sa nezaoberali

Tender vyvolal otázky ešte predtým, ako ho vyhodnotili.

Na Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) prišli ešte v auguste a v septembri tri námietky proti podmienkam v súťažných podkladoch.

Námietky prišli od firiem, ktoré podobné systémy zavádzali v niekoľkých európskych krajinách. Tvrdili, že podmienky tendra vyhovujú len jednému uchádzačovi.

Kým ich úrad vybavoval, tender bol pozastavený.

Z rozhodnutia ÚVO vyplýva, že dvaja sťažovateľa nezaplatili zákonnú kauciu 4-tisíc eur na to, aby sa úrad ich námietkami zaoberal. Prvý zaplatil len 1800 eur a k námietke chýbali aj ďalšie náležitosti.

Tretí sťažovateľ zobral svoju námietku späť, čím napokon prišiel o 35 percent kaucie. Časť kaucie sa podľa zákona stala príjmom štátneho rozpočtu.

Rezortu prišli dve ponuky

Záujemcovia o zákazku na mali svoje ponuky prihlásiť do súťaže do 3. septembra. Podľa informácií z ministerstva dostal rezort do tohto termínu dve ponuky.

Väčšinu z 22,5-miliónového tendra majú vykryť eurofondy.

Okrem elektronického monitoringu odsúdených, ktorý má sfunkčniť ukladanie trestu domáceho väzenia, by sa nový systém podľa ministerstva spravodlivosti mohol využívať napríklad na kontrolu zákazu priblíženia k nejakej osobe, kontrolu zákazu vstupu na futbalový štadión a podobne.

Rezort spravodlivosti očakáva návratnosť projektu do dvoch až piatich rokov. Spustia ho najskôr v januári 2015.