Paška školil Procházku, ako má vyzerať jeho podpis

10. dec 2013 o 16:10 TASR, Dušan Mikušovič

Ak chce poslanec zvolať mimoriadnu schôdzu, má na žiadosť napísať Ďuro X a klikihák, hovorí predseda parlamentu.

BRATISLAVA. Opozícii sa mimoriadnu schôdzu o praktikách nebankoviek, ktoré požičiavajú za vysoké úroky, podarí zrejme zvolať až na druhý pokus. Poslanec Alojz Hlina pre ňu v utorok získal dostatok poslancov.

Prvý návrh v pondelok odmietol šéf Národnej rady Pavol Paška (Smer). Prekážalo mu, ako sa pod žiadosť podpísal poslanec a prezidentský kandidát Radoslav Procházka.

Bez jeho podpisu nemala opozícia súhlas tridsiatich poslancov, ktorý vyžaduje zákon.

Klikihák je potrebný

Procházka na rozdiel od ostatných poslancov na listinu iba čitateľne napísal svoje meno a nepripojil k nemu podpis.

„Tisíce poslancov vedia a nehrajú sa na ústavných právnikov, že napíšem Ďuro X a vedľa urobím klikihák,“ vysvetľoval Paška, ako mal podpis vyzerať. „Všetci to roky vedia, všetci to tak robia, len pán Procházka to nevie.“

Procházka hovorí, že kancelárii Národnej rady nič na forme jeho podpisu neprekážalo. „Bol som sa spýtať na organizačnom odbore, prečo mi nezavolali, ak mali pochybnosť, a dostal som informáciu, že žiadnu nemali.“

Tvrdí, že mu povedali, že to chápali ako prejav jeho vôle schôdzu zvolať a obrátili, až keď zasiahol šéf parlamentu.

„Boli nútení rešpektovať rozhodnutie hlavného parlamentného grafológa, pána predsedu,“ dodáva poslanec.

Blížia sa Vianoce?

Predseda parlamentu priznal, že aj keď sa opozícii mimoriadnu schôdzu podarí nakoniec zvolať, pokúsi sa presvedčiť kolegov zo Smeru, aby neschválili jej program. Považuje ju za zbytočnú, lebo nebankovky chcú poslanci jeho strany prebrať na januárovej schôdzi.

„Je to snaha za každú cenu deštruovať normálny postup parlamentu,“ myslí si o iniciatíve opozície. „Máme pred sebou ešte štyridsať bodov, máme plánovanú schôdzu do Vianoc do 18. decembra a niekto ide zvolávať mimoriadnu schôdzu, aby sa ukázal v žiare kamier.“

Poslanec Alojz Hlina si myslí, že skutočným dôvodom je nechuť Smeru predlžovať rokovanie parlamentu pred sviatkami.

„Tu už začína byť väčším dôvodom ako problémy ľudí blízkosť Vianoc,“ vraví. „Možno kalkuloval, že keď toto zruší, na druhýkrát sa mi podpisy vyzbierať nepodarí.“

Sporili sa už predtým

Opozícia Paškovo vedenie Národnej rady kritizovala aj v minulosti.

Šéf parlamentu napríklad v roku 2008 odmietol preverovať, či Jána Slotu na prezenčnú listinu zapísal Rafael Rafaj.

Za prvej vlády Roberta Fica ho zase odvolávali za to, že z návrhu zákona o sociálnom poistení nechal vypustiť schválený opozičný návrh a v tejto forme chcel zákon poslať na podpis prezidentovi Gašparovičovi.