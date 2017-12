Fico sa nemusí ponáhľať, v boji o prezidenta mu môžu stačiť tri mesiace

Predseda Smeru je silný kandidát a často v médiách. Krátka kampaň mu nemusí ublížiť.

10. dec 2013 o 20:11 Miroslav Kern

Odďaľovanie kandidatúry by mohlo skomplikovať situáciu zástupcovi Smeru, ktorý by išiel do prezidentských volieb namiesto Fica.

BRATISLAVA. Robertovi Ficovi cestu do Prezidentského paláca nemusí skomplikovať ani jeho váhanie, či bude kandidovať a zostávajúce necelé štyri mesiace do volieb mu budú stačiť, myslí si o predsedovi Smeru odborníčka na politický marketing a predvolebné kampane Anna Matušková.

V posledných českých prezidentských voľbách pracovala pre finalistu Karla Schwarzenberga, v parlamentných pre podnikateľa Andreja Babiša, ktorého strana získala prekvapivo 18,6 percenta.

Nemusí sa ponáhľať

„Fico nemá dôvod kandidatúru oznamovať skoro. Naopak, táto taktika je pre neho výhodná. Do poslednej chvíle si to môže rozmyslieť,“ hovorí Matušková.

Premiér si podľa nej môže dovoliť kandidatúru naťahovať aj preto, že šéfuje vládnej strane so silnou pozíciou v médiách.

„Jeho vyčkávacia stratégia je dobrá v tom, že môže nechať stredopravých protikandidátov, nech sa vo svojom rybníku takpovediac požerú a on bude jediným kandidátom naľavo, ktorý si hlasy pozbiera.“

Poradkyňa vraví, že tri mesiace sú pre Fica určite dostatočným časom. „Ľudí to začne zaujímať tak tri týždne pred voľbami. Je navyše stále v médiách. S tým nemá problém.“

Tri mesiace by podľa Matuškovej nemuseli byť úplne krátkym časom ani pre iných kandidátov Smeru.

Strach o Smer

Ficovi môžu na kampaň stačiť aj tri mesiace, hovorí aj Ján Füle, bývalý šéf volebného štábu Ivety Radičovej. „Teoreticky by to mal vyhrať, ale prezidentské voľby sú úplne iné ako parlamentné.“

Fico podľa Füleho dokáže ľudí motivovať. Kľúčové však bude voličom vysvetliť, že Smer prežije aj bez neho. „Ak ho voliči nepôjdu voliť, tak najmä preto, že sa budú báť, že Smer prestane fungovať.“

Naopak, krátkosť času do volieb by podľa Füleho mohla uškodiť kandidátom, ktorí by nastúpili namiesto Fica.„Hlavným problémom je, že pri prezidentskej kampani nestačí obehnúť Slovensko len raz.“

Tri mesiace sú na to, aby uchádzač prešiel republiku dva­ či trikrát, príliš málo. Füle tiež hovorí, že iným kandidátom Smeru len podpora materskej strany nestačí.

Kukan veľa, Radičová málo

Ako príklady dvoch opačných prezidentských kampaní z pohľadu dĺžky slovenskí analytici spomínajú najmä dve.

Prvou bola kampaň Eduarda Kukana z SDKÚ, ktorý mal prvé bilbordy v zime 2003, hoci voľby boli až na jar 2004. Jeho neúspech už v prvom kole sa vysvetľoval aj tým, že kampaň „prepálil“.

Druhou bola kampaň Radičovej z roku 2009, počas ktorej sa v prieskumoch približovala k Ivanovi Gašparovičovi, ale nedobehla ho. V tom čase sa písalo, že kampaň mohla byť o pár týždňov dlhšia.