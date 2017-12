Rozvod v šlabikári radia Čaplovičovi škrtnúť, súhlasia aj autorky

Cirkvi a konzervatívnym rodičom sa darí v kritike šlabikára, v ktorom sa prvýkrát objavil rozvod.

10. dec 2013 o 20:52 Mária Benedikovičová

Autorky nového šlabikára na rokovaní ministerstva školstva navrhli, že sporný text nahradia.

„Nechceli sme polarizovať spoločnosť,“ vraví jedna z autoriek Lívia Muntágová.

Rozvod v šlabikári, z ktorého učí asi tisíc škôl, kritizovali cirkev a časť rodičov.

Minister školstva si má vybrať, či šlabikár úplne stiahne, prikáže iba škrtnúť text o rozvode, alebo nechá na školách, či knihu vymenia.

BRATISLAVA. Prváci si zrejme nebudú čítať o chlapcovi Žigmundovi, ktorý vyrastá bez ocka, no od zajtra bude mať druhého, lebo jeho mama sa po rozvode vydáva za suseda uja Žubajíka.

Zástupcom cirkvi a nespokojným rodičom sa v utorok podarilo presvedčiť pracovnú komisiu ministerstva školstva, aby Dušanovi Čaplovičovi zo Smeru odporučili príbeh o chlapcovi z rozvedenej rodiny z nového šlabikára aj vyškrtnúť. Od septembra z knihy učí asi tisíc škôl.

Ministrov hovorca Michal Kaliňák potvrdil, že komisia navrhla buď vymeniť kritizovaný text za vyhovujúci, alebo úplne stiahnuť šlabikár od vydavateľstva Aitec.

„Ďalším odporúčaním je, aby školy, ktoré nechcú tento šlabikár, ho vrátili a vybrali si z ďalších dvoch,“ tvrdí Kaliňák.

Ak by si Čaplovič vybral tretiu, od učiteľov by záviselo, či s učebnicou a sporným textom budú pracovať.

Prekáža aj škriatok

Za stiahnutie šlabikára je predseda Združenia katolíckych škôl Ján Horecký. „Rozvod prezentuje ako niečo, čo má šťastný, víťazný koniec, pri výchove je to škodlivé. Šesťročné deti sa s tým ľahko identifikujú.“

Horecký má výhrady aj k hlavnej postavičke, škriatkovi Hupsovi, ktorý vraj vyvádza nepekné veci. „V šlabikári je veľa textov s otvoreným koncom. Prekáža mi aj ten, keď si Hups nevie poradiť s problémom, tak zavrie knihu.“

Na bratislavskej škole sv. Františka z Assisi, kde je riaditeľom, už učebnicu prvákom vzal a vymenil za konkurenčnú.

Učiteľka Lívia Muntágová, spoluautorka šlabikára, tvrdí, že knižka nespochybňuje tradičnú rodinu. „Nechceli sme polarizovať spoločnosť. Text o Žigmundovi je na precvičovanie techniky čítania, učiteľ ho nemusí použiť.“

Ministerstvo v lete nemalo námietky voči príbehu, keď celú učebnicu povoľovalo.

Autorky na rokovaní s ministerskými úradníkmi, zástupcami cirkvi, rodičmi a učiteľmi ponúkli, že sporný text nahradia. „Alternatívny má neutrálny obsah, rozoberá cestu vlakom.“

Mama nemá byť smutná

Výmenu by privítal aj poslanec za OĽaNO Richard Vašečka, ktorý v parlamente presadil, že sa Čaplovič začal rozvodom v šlabikári zaoberať. Ako učiteľ cirkevnej školy považuje za najväčší problém, že sa v príbehu spomína, ako si otec berie dieťa na víkend a mama je smutná.

„Vyvoláva to pocity ľútosti v dieťati a to je neakceptovateľné. Vravia to aj psychológovia,“ hovoril po stretnutí rodič Bohuslav Lenghardt z neziskovej organizácie Striedavá starostlivosť o deti.

Psychológovia na rokovaní chýbali. Štefan Matula z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie minulý týždeň pre SME povedal, že pre šesťročné deti je najvhodnejšie, aby sa učili o usporiadanej rodine.

Školská psychologička Iveta Jandáková zas vraví, že jeden príbeh ich nemôže neprimerane zaťažiť.

Čaplovič odmietol prezradiť, čo si o rozvode v šlabikári myslí. „Nebol som na rokovaní komisie. Rozhodnem podľa jej odporúčaní.“ Čo urobí, oznámi ešte do Vianoc.

„Deti majú mnoho spolužiakov, ako je Žigmund. Je absurdné, aká kauza z toho vznikla. Od učiteľov závisí, ako príbeh vysvetlia,“ myslí si učiteľka Viera Liptáková zo žilinskej základnej školy.

Rozvody sa majú podľa Lenghardta rozoberať vo vyšších ročníkoch, keď im deti lepšie rozumejú. „Takto sa môže dieťa zo skutočnej rodiny pýtať, prečo nemám dvoch ockov ako Žigmund?“ hovorí.