Borec pozná iba slušného Harabina, vulgárnu prednášku nekomentuje

Minister tvrdí, že videl Štefana Harabina diskutovať so študentmi aj vecne.

10. dec 2013 o 21:04 Matúš Burčík

BRATISLAVA. Minister spravodlivosti za Smer Tomáš Borec sa zastal šéfa Najvyššieho súdu Štefana Harabina, ktorý sa minulý týždeň vulgárne vyjadroval na prednáške pre budúcich právnikov.

Harabin prednášal študentom piateho ročníka Paneurópskej vysokej školy práva, útočil na oponentov, médiá a tretí sektor.

Obsah vystúpenia Borec priamo nekomentoval. Tvrdí však, že na diskusiách so študentmi práva bol viackrát, pričom jednu mal aj s Harabinom.

„Všetky tieto diskusie boli vecné. Týkali sa činnosti rezortu spravodlivosti, respektíve justície.“

Borec, Harabin, Martvoň

Harabin Čo prednášal novinárov označil za narkomanov a alkoholikov,

označil za narkomanov a alkoholikov, zhadzoval sudcov Ústavného a špeciálneho súdu,

Ústavného a špeciálneho súdu, tretí sektor je vraj platený za to, aby vyvolával chaos a destabilizoval situáciu,

je vraj platený za to, aby vyvolával chaos a destabilizoval situáciu, Daniela Lipšica nazval idiotom,

nazval idiotom, Luciu Žitňanskú by mali trestne stíhať za zneužívanie právomoci voči nemu,

by mali trestne stíhať za zneužívanie právomoci voči nemu, rovnako aj Ivana Mikloša.

S Harabinom bol vlani na debate so študentmi Právnickej fakulty UK.

Podujatie organizoval poslanec Smeru Anton Martvoň, ktorý je členom Ústavnoprávneho výboru a na fakulte učí.

Na Paneurópskej vysokej škole Harabin prednášal na predmete Orgány ochrany práva, ktorý vyučuje exposlanec za HZDS Ladislav Polka. Vystúpil bez nároku na honorár.

Dekan fakulty Jaroslav Ivor hovorí, že v minulosti už pozvali policajného prezidenta, námestníka Generálnej prokuratúry a ďalších.

„My mu nemôžeme predpisovať obsah prednášky. Tu sa každý môže vyjadrovať slobodne a demokraticky,“ hovorí Ivor.

Konkrétne Harabinove vyjadrenia komentovať nechcel, s vysvetlením, že na prednáške nebol. Ak sa niekto cíti dotknutý, môže sa podľa Ivora obrátiť na orgány ochrany práva.

Harabin sa urážlivo vyjadril aj na adresu Lucie Žitňanskej z SDKÚ, ktorá na škole vyučuje. Šéfa strany Nova Daniela Lipšica označil za idiota, médiá za najväčšiu luzu.

Etiku má v sebe

„V každom prípade platí, že sudcovia by sa mali aj v občianskom živote zdržať všetkého, čo by mohlo narušiť vážnosť a dôstojnosť ich funkcie. Obdobné nároky by však mali platiť aj pre politikov,“ hovorí Borec.

Pomôcť by podľa neho malo prijatie moderného etického kódexu. Pracuje na ňom so Združením sudcov Slovenska.

Predsedníčka združenia Dana Bystrianska na otázky o Harabinovom vystúpení neodpovedala. Združenie v lete kritizovalo vyjadrenia sudcu Petra Paludu o korupcii v justícii.

O etike Harabin hovoril v októbri na Súdnej rade. Obhajoval rozhodnutie vypustiť etiku zo vzdelávania budúcich sudcov.

„Adept na sudcu musí mať etiku v sebe. Pretože to je základná predispozícia na výkon funkcie sudcu,“ vravel Harabin.