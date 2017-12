Správa z juhu: Nemajú prácu, nevolia, nikomu neveria

V prevažne rómskych obciach na juhu Rómovia v druhom kole župných volieb neprišli.

GORTVA, HODEJOV. Gortva a Hodejov, obce na juhu stredného Slovenska, od seba delí päť kilometrov.

V oboch dedinách žije vyše 60 percent Rómov a nezamestnanosť presahuje 80 percent.

Nový banskobystrický župan Marian Kotleba s výraznou protirómskou agendou však pochodil v týchto obciach úplne odlišne.

V Gortve volili nohami

Župné voľby v Gortve ľudí nezaujímali, hoci starostu volili takmer tri štvrtiny dediny. V druhom kole prišlo z takmer 400 voličov 20. Kotleba dostal tri hlasy, zvíťazil Maňka.

„Rómovia sa takmer nezúčastnili,“ hovorí starosta Ján Melišík. Pracovníčka úradu sedela vo volebnej komisii, odhaduje, že ich volilo možno sedem.

„Neboli sme voliť a načo. Aj tak nič neurobia pre nás. Ani jeden, ani druhý,“ opakujú viacerí Gortvania. „Starostu volíme, to je iné,“ dodávajú.

Skupina ľudí čaká na aktivačné práce pred úradom. Staršia Rómka hovorí, že volila, ale nepovie koho. Viac ju trápi, že 39 rokov pracovala v konzervárňach a skončila na aktivačných prácach za 150 eur.

„V Bratislave je to iné. Tu nie je žiadna práca a ak náhodou, tak päťdesiatročných nezoberú nikde,“ konštatuje jej kolegyňa.

Najväčším zamestnávateľom v okolí je obecný úrad. Vyše osemdesiat percent ľudí je však podľa starostu nezamestnaných. „Takmer všetci majú len základné vzdelanie. V rodinách sú staré matere a starí otcovia, ktorí nikdy nepracovali. Bude trvať ďalších dvadsať rokov, kým sa znovu riadne zamestnajú.“

Normálne spolužitie

Melišík spomína na časy, keď väčšina Gortvanov pracovala v agrosektore, najmä pri pestovaní a spracovaní tabaku.

Domy v dedine sú upravené, ale nezamestnaní Gortvania si zarábajú prevažne na čierno. Nájdu si prácu a majú na pivo a cigarety, hovorí starosta. Spolužitie považuje za „normálne“.

V sčítaní ľudu sa v obci k Rómom prihlásili štyria, neoficiálne je ich však vyše troch stoviek. Väčšina sa prihlásila k maďarskej národnosti.

„Dostali sme diplom a stotisíc forintov od maďarského parlamentu za rast počtu ľudí hlásiacich sa k maďarskej národnosti. Deťom sme kúpili knižky,“ pochvaľuje si starosta.

V Hodejove vyhral Kotleba

V Hodejove žije vyše 1500 ľudí, z toho asi šesťdesiat percent Rómov.

Nezamestnanosť kopíruje situáciu vo vedľajšej Gortve. Starosta má na aktivačných prácach okolo 400 ľudí.

V 2. kole prišlo k urnám necelých šestnásť percent voličov. Nie všetci vedeli, aké voľby sú. Niektorí hľadali na lístkoch starostovo meno.

„V prvom kole vyhral Fízik. V druhom kole Rómovia neprišli. Kotleba dostal 91 hlasov a vyhral. Som z toho prekvapený a zdesený,“ hovorí rómsky starosta Štefan Illéš.

„Nebol som voliť a ani nepôjdem. To je jedno, kto tam bude. Nám nepomôžu, hrabať budú len pod seba,“ vyhlásil starší pán a nahnevane pridal, že ich treba strieľať.

Mladý nezamestnaný muž volil Kotlebu. V rodine pracuje len brat, aj ten dochádza do mesta. Živí ich malé hospodárstvo. Vajcia, zabíjačka, zelenina. Mladík sa spolieha na to, že dostane prácu a „paraziti“ si dávky tvrdo odpracujú alebo budú bez nich. „Doteraz nikdy nerobili. Teraz sa to zmení,“ prognózuje.

Najhoršie je po sociálnych dávkach

Niektorí Hodejovčania tvrdia, že spolužitie s Rómami nevybočuje zo slovenského priemeru, iní si sťažujú.

„Sú takí aj takí. Aj medzi bielymi sú problémoví,“ konštatuje zmierlivo muž pred poštou. Župana nevolil.

„Je to s nimi strašné. Vyhral Kotleba? Nevedela som to, ale nečudujem sa,“ dodala pani pri základnej škole.

Najhoršie je to vraj po sociálnych dávkach. „Alkohol, drogy, malborky, pečené kurence. Trvá to tak tri dni,“ hodnotí situáciu trojica na veľkom parkovisku.

Chlapi priznávajú, že nie všetci sú takí. Niektorí pracujú aj v zahraničí. Obávajú sa toho, že ich Únia pošle všetkých naspäť.

Ako volili obce s rómskymi komunitami

