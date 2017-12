Právnička: Byty pre Rómov zadarmo sú mýtus

Že sa niečo deje, niet pochýb. Kaník s Frešom urobia tlačovku pred osadou, Kaliňák v televízii zavádza o dávkach, Pollák prichádza s reformou postavenou na represii, Kotleba sa stal županom. Všetci kričia, že Rómovia majú začať od seba.

Ja si vôbec nemyslím, že riešenie majú v rukách Rómovia, veď na to ani nemajú žiadnu možnosť. Všetku moc, prestíž a peniaze má majorita. Pozrite sa, kto určuje, ktoré dieťa pôjde do špeciálnej a ktoré do „normálnej“ triedy, kto riadi úrady, kto je zamestnávateľom a kto celkovo určuje pravidlá hry. Kým neprejde k presunu týchto troch vecí na minoritu tak, aby mala šancu sa reálne sa zmobilizovať, nikam sa neposunieme. Jednoducho majorita dnes určuje, odkiaľ a kam sa môže menšina pohybovať.

Kritici budú oponovať, že peniaze, moc ani prestíž netreba na to, aby niekto dodržiaval hygienu a nevyhadzoval odpadky cez okno.

Rozumiem, ale často sú používané floskuly, ktoré sa len dokola opakujú a nikam nevedú. Rómske deti vraj nevedia držať ceruzku, nevedia, ako používať záchod a podobne. Nech by aj boli z osady, kde žiadna toaleta nie je, naučiť ich na ňu je záležitosť jedného týždňa. Na to fakt nemusia chodiť do nultého ročníka. Mimochodom, bola som v maličkých a veľmi chudobných chatrčiach, kde žilo niekoľko generácií. Bol tam poriadok, ktorý by asi kritikov zaskočil.

Čo konkrétne treba urobiť pre zmenu?

Po transformácii sa nám nepodarilo urobiť hodnotový prerod spoločnosti. Znie to ako klišé, ale faktom je, že ľudia u nás vôbec nevedia, čo sú ľudské práva. V školách nás síce učia o všetkých tých dohovoroch, ale kto v skutočnosti vie, o čom sú? Kto tomu do hĺbky rozumie?

Učí niekto žiakov, že ľudské práva má úplne každý, kto sa narodí ako človek? Že práva jedného človeka nemôžu ísť na úkor druhého, a ak sú v konflikte, treba hľadať nejaký balans? Kto ich učí, že sa ku každému musíme správať ako k človeku?

Tento hodnotový posun je pritom jedna zo základných podmienok na to, aby sme mohli riešiť spolunažívanie. Ľudia musia pochopiť, že ľuďmi sú aj Rómovia, hendikepovaní, gayovia, lesby a mnohí ďalší.

Kde sa v tomto procese pohybujú minister Kaliňák so splnomocnencom Pollákom?

Ich stratégia je zlá – navonok sú populisti a spoločnosti hovoria, čo chce počuť, popri tom však dúfajú, že sa im podarí aj nejaké dobré riešenie. Je to veľká chyba, lebo oni robia politiku aj tým, čo hovoria. V súčasnosti, žiaľ, len legitimizujú predsudky.

Celkovo politici musia podporovať zmenu každodenných vzťahov medzi ľuďmi, aby trebárs učitelia vedeli, že k deťom bez ohľadu na etnicitu či postihnutie sa nemajú stavať ako k predmetom, ale ako k ľuďom. Mimochodom, potom sa nebude stávať ani to, čo v Trenčíne, kde dieťa s Downovým syndrómom integrovali do bežnej školy tak, že ho vyučovali v kabinete.

Hypoteticky pripusťme, že vnímanie ľudských práv sa mení, v skutočnosti je to práca na desaťročia. Čo ďalej?

Treba naštartovať niekoľko systémových zmien v školstve aj zamestnávaní.

Konkrétne?

Zrušiť paralelné vzdelávanie. Dnes učíme deti v normálnych aj akože špeciálnych školách. V tých druhých končia najmä rómske deti. Ľudia, žiaľ, nie celkom rozumejú, že toto nie je cesta.

Pamätajú si prípad školy v Šarišských Michaľanoch, kde súd rozhodol, že segregácia žiakov do tried na základe etnicity je neprípustná. Rodičia detí z majority sa tam však otvorene vyhrážali, že ich dajú do inej školy, lebo nechceli, aby ich „brzdili“ tie rómske.

Podľa informácií, ktoré mám, tam s tým už nemajú problém rodičia ani deti. Je to na dlhú debatu, ale náš vzdelávací systém vychádza z nejakej predstavy, kto je normálny žiak a kto už nie. Stačí byť v niečom slabší, mať nejakú poruchu učenia a už je „out“.

Každé dieťa má pritom právo chodiť do miestnej školy, žiadne také, že jedny sú špeciálne nadané, druhé normálne, tretie zaostalé. Všetky by sa mali učiť spolu. To si však vyžaduje nielen naliatie ďalších peňazí do školstva, ale aj to, že sa k deťom bude pristupovať individuálne. Ak bude v triedach menej detí, zvyknú si, že v istých veciach sa líšia, že každé má talent na niečo iné. Takto sa však dá vzdelávať len v triede, kde je do 15 žiakov.

Ak zmeníme školský systém, pomôžeme nielen rómskym, ale všetkým deťom. Svojho času sa robil test v špeciálnej škole na Luníku IX. a zároveň v bežnej základnej škole. Ukázalo sa, že jedny aj druhé deti dokážu prebrať to isté, stačí len iná metodika. Vo chvíli, keď sa však pokúsili presunúť rómske deti do bežnej školy, tak zlyhali. Ako je to možné, keď pri inej metodike to dokázali zvládnuť? Niekde je teda chyba. Podstatné pritom je, že každé dieťa potrebuje mať možnosť dosiahnuť úspech.

Čo so zamestnávaním?

To je kľúčová vec, ktorú treba naštartovať. Sú na to rôzne modely, napríklad sociálne podniky. Viem, ten názov je zdiskreditovaný.

Bodaj by nebol, keď slúžil na presun preňazí do vreciek papalášov a výsledok žiadny.

Rozumiem, ale ukazuje sa, že obecné firmy, ktoré preferenčne zamestnávajú ľudí bez šance nájsť si prácu na bežnom trhu, výrazne pomáhajú. Tí ľudia sa tam najskôr zaškolia a postupne môžu byť presúvaní práve na otvorený trh práce.

Starostovia tiež žiadajú to, čo využívajú aj iné krajiny, teda vyrovnávacie opatrenia na princípe, že na istý počet zamestnancov sa vezme aj isté percento sociálne znevýhodnených. Vôbec to pritom nemusia byť len Rómovia.

Pozitívna diskriminácia? Prečo si myslíte, že by bola dobrá?

Lebo nie všetci majú rovnakú štartovaciu pozíciu. Veľa ľudí v teréne mi potvrdilo, že ak sa o jednu pozíciu uchádzajú dvaja rovnako kvalifikovaní ľudia a jeden z nich je Róm, prednosť dostane ten druhý. Rozumne nastavený systém takejto motivácie trebárs formou daňových alebo odvodových úľav by preto pomohol.