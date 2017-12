Záchranár: Nesoľ, schudni, hýb sa a garantujem ti dobrý tlak

Koľko peňazí zo systému nás to stojí?

Platby pre záchranku sú fixné podľa cenového výmeru, pohyblivá zložka je za odjazdené kilometre. Jedna posádka rýchlej lekárskej pomoci vychádza na necelých 30-tisíc eur mesačne. Niektorí si to hneď vydelia tromi a zdá sa im, aké máme skvelé platy, lenže v tom sú aj všetky ostatné veci ako amortizácia auta, lízingové splátky, nájomné na priestory, poistky, zdravotnícky materiál či mzdy. Málokto si tiež uvedomí, že od novembra do marca musí byť sanitka vykurovaná aj v čase, keď stojí na stanovišti, inak by v nej všetko pomrzlo.

Koľko výjazdov má mesačne jedna posádka?

Okolo tristo, jeden výjazd teda stojí približne 100 eur.

OK, čiže prídete k opitému a všetkých to z daní a odvodov stojí 100 eur. Lenže ďalšie financie sa míňajú tým, že ho musíte previezť do špitála.

Keďže nie je isté, či niekde nespadol a nezranil sa, treba mu spraviť röntgen lebky, CT vyšetrenie, k tomu pripočítajte vyšetrenia lekárom na urgentnom príjme, prípadne aj chirurgom alebo neurológom, odbery krvi a podobne. Potom vás jeden opilec vyjde už na tri- až päťtisíc eur. Nedá sa pritom vylúčiť, že o dve hodiny nás k nemu ktosi zavolá znovu. Sú to fakt šialené peniaze.

Prečo to poisťovne tvrdo nevymáhajú?

Majú právo regresného konania, čiže teoreticky by ich mohli žiadať. O zaplatení však môže rozhodnúť len súd. Vymámiť tritisíc eur od niekoho na podpore alebo minimálnej mzde je nereálne. Chce to advokáta, niekoľko súdnych konaní, odvolania a tak ďalej, čiže poisťovňa by musela najskôr veľa investovať, a aj tak by nemala istotu, že to dotyčný bude mať z čoho zaplatiť. Regresy sa teda nerobia, lebo je to na 95 percent vopred prehratá bitka.

Problém je aj v inom – opilec si záchranku obvykle nezavolá, on sa len niekde uloží a spí. Niekto ho vidí a aby, chudáčik, nezmrzol alebo sa nezadusil zvratkami, zavolá záchranku. Prídem, drgnem do neho, on otvorí oči, nechápe, prečo ho ruším, ja zase nechápem, prečo ma niekto volal.

Okoloidúci by asi lepšie urobil, keby do neho tiež drgol, prípadne ho dal do stabilizovanej polohy?

Presne tak. Lenže nejaký pseudohumanista miesto toho, aby ním zatriasol a spýtal sa, či mu naozaj niečo je, rovno volá. Ak je pritom niekto schopný zobudiť sa na zatrasenie, určite sa nezadusí vlastnými zvratkami. V takom prípade ho jednoducho nechám tam, v zahraničí to tak normálne funguje. Pseudohumanisti teda ťahajú peniaze z vrecka nielen sebe, ale aj všetkým ostatným.

Zrejme to súvisí aj s tým, že z prvej pomoci sú u nás preškolené len tri percentá ľudí. Potom je logické, že zavolať záchranku je pohodlnejšie.

Preškolených je viac, veď prvú pomoc musia absolvovať všetci už len kvôli vodičskému preukazu.

No...

Áno, fláka sa to, ale keby nie, kurzom by takto prešlo 100-tisíc ľudí ročne. Iný problém – iní kurz poctivo absolvujú a myslia si, že do smrti to majú vybavené. Lenže kto s tým reálne neprichádza do styku, o pár rokov na tie veci zabudne, mal by si ich teda obnoviť. Na to však takmer každý kašle.

V Nemecku je preškolenosť na úrovni 85 percent.

Kebyže len tam...

Až 78 percent ľudí u nás si však myslí, že dokáže poskytnúť prvú pomoc.

Viem o tom. A to sa hovorí, že Slováci nemajú sebavedomie. Podľa mňa ho majú úžasné. (smiech) Futbalu a politike tiež rozumie každý.