Sudcom nesmú siahať na plat, rozhodol Ústavný súd

Poslanci Smeru uspeli na Ústavnom súde s obranou sudcov. Zabránili zníženiu platov podľa Sulíkovej novely

11. dec 2013 o 18:32 TASR

KOŠICE. Platy sudcov sa znižovať nebudú. V stredu o tom rozhodlo o plénum Ústavného súdu pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej na neverejnom zasadnutí.

Súd tak vyhovel skupine 35 poslancov Smeru, ktorí tvrdili, že zníženie platov sudcov o 15 percent je neústavné.

Opora v náleze a zákone

Poslanci sa opierali o nález Ústavného súdu, ktorý v minulosti vyhlásil odopieranie nárokov sudcov na 13. a 14. plat za protiústavné, a tiež na zákon, podľa ktorého funkčný plat sudcu nie je možné znížiť.

Novelu v roku 2010 predložil vtedajší predseda parlamentu Richard Sulík (SaS), platy mali sudcom klesnúť v roku 2011. Neskôr mal plat závisieť od schodku verejnej správy a hrubého domáceho produktu.

Platy vtedy mali znižovať aj verejným funkcionárom, teraz majú platy zmrazené.

Obavy o nezávislosť

Poslanci Smeru tvrdia napríklad, že plat môže sudcovi znížiť iba disciplinárny súd a ak by mohol byť menený, mohlo by to ohroziť ich nezávislosť.

Róbert Madej (Smer) vraví, že plat nemá súvisieť so schodkom rozpočtu, lebo ho sudcovia nemôžu ovplyvniť, ale aj preto, že môžu rozhodovať v kauzách, ktoré majú vplyv na rozpočet.

K odôvodneniu rozhodnutia pripojili odlišné stanoviská Ľudmily Gajdošíkovej, Ivetty Macejkovej, Ľubomíra Dobríka a Ladislava Orosza.