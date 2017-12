Prešli by ste šiestou triedou na základnej? Otestujte sa

17. dec 2013 o 12:46 zdroj: oskole.sk, zostavil: Michal Trško

Viete to, čo deti na základnej škole?(Zdroj: TASR)

Slovenský jazyk, matematika, chémia, dejepis, fyzika i prírodoveda. Od dvanásťročných žiakov základných škôl sa nečaká práve málo.

Zo školy by si mali odniesť zaujímavé vedomosti a naučiť by sa mali ako funguje každodenný život okolo nich. Spomínate si ešte? Hviezdili by ste medzi nimi?