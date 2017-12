Z SDKÚ odchádza aj Žitňanská, novú stranu zakladať nechce

Bývalá ministerka spravodlivosti LUCIA ŽITŇANSKÁ vraví, že sa jej nepáči štýl vedenia SDKÚ.

12. dec 2013 o 18:58 Miroslav Kern

Prečo odchádzate z SDKÚ?

„Nejasnosť postojov SDKÚ v poslednom období, ale aj strata obsahu a neschopnosť robiť politické rozhodnutia ma opakovane dostáva do sporov s vedením strany aj s Pavlom Frešom. Ani po dlhších rozhovoroch nevidím reálne, že by sa situácia mohla zásadne zmeniť. Neprospieva to SDKÚ ani mne, takže som sa rozhodla vystúpiť zo strany.“

Hlavný dôvod je teda váhavosť vedenia SDKÚ a to, že nevedia nájsť víziu?

„Nebol to jeden prípad, keď som mala iný názor ako vedenie strany. Môj prvý výbuch bol po tlačovke v rómskej osade. Celú túto tému sme neboli rok schopní položiť na stôl. Išlo aj o ďalšiu tému, ktorá sa ťahá rok - prezidentské voľby. Mohla by som menovať viac oblastí, kde nevieme nájsť zhodu, prípadne si každý hovorí, čo uzná za vhodné. Takto by politická strana nemala fungovať a to ma dostáva do opakovaných konfliktov. Niekedy sa pod ich tlakom na chvíľu situácia niekam posunula, ale to nie je riešenie. Takže som buď bola v konflikte, alebo som sa mu snažila cielene vyhnúť, ako napríklad celú jeseň, keď prebiehala župná kampaň. Vtedy som naozaj nechcela žiadne konflikty vyvolávať, a tak som sa dostávala do rozporu sama so sebou. Cítila som, že tento diskomfort treba riešiť.“

Aby som to zhrnul - bolo to preto, že predseda a vedenie nemajú autoritu a nedokážu riešiť problémy SDKÚ?

„V zásade veľmi zjednodušene povedané áno.“

Ponúkali ste Frešovi riešenia, ako by sa mala SDKÚ zmeniť?

„Rozprávali sme sa. Išla som za Paľom hneď po župných voľbách. To som vnímala ako moment, keď je príležitosť a možno aj posledná šanca to riešiť. Lebo o chvíľu budú ďalšie voľby a potom ďalšie. Úplne otvorene som sa s ním rozprávala aj o tom, že to chce aj nejaké zásadné zmeny vedenia strany. Aby sme sa vážne začali venovať obsahu politiky a tomu, čo ponúkame. Zadefinovali si prioritné témy. Možno to ani neboli úplne zlé rozhovory, ale minulý týždeň sme mali prezídium, na ktorom som nadobudla pocit, že tie diskusie k ničomu nevedú, lebo všetko prebehlo tak ako vždy a dokonca s veľmi nepríjemným pocitom pre mňa. Poznáte to, niekedy sú také momenty, že sa ráno zobudíte a viete, že je koniec.“

Čo by sa muselo udiať, aby ste zostali?

„Rozprávali sme sa o potrebe zásadnej obmeny vedenia.“

Aj o výmene Freša?

„Nie. O vedení ako takom. Toto som nikdy neotvorila ani som si nemyslela, že je to riešením. Hovorila som o úplne inom fungovaní podporného aparátu, odborného zázemia, priorizovaní tém.“

Tím podpredsedov sa vám zdal slabý?

„Výsledok po roku a pol je, aký je. Nemyslím, že SDKÚ môže byť spokojné s tým, že obhájilo pozíciu župana v Bratislave a ostatný výsledok je nijaký. Ja to nazývam prehra.“

Prečo ste s tým vyšli po župných voľbách? Teraz to môže vyzerať tak, že Frešo vyhral a nie je šanca, aby ako predseda strany skončil, takže odchádzate.

„Nie. Už po lete som vážne rozmýšľala ako ďalej a cielene som si povedala, že počas župnej kampane nebudem robiť nič a ten čas príde po župných voľbách. Nikdy som nemala ambíciu iniciovať odvolanie Pavla Freša - ani keby prehral. Som presvedčená, že by SDKÚ v stave, v akom je, nová voľba úplne zničila. Ale bol to čas na vážnu debatu.“

Všetci traja odchádzate z rovnakého dôvodu?

„Je to aj zhoda. S Miroslavom Beblavým spolupracujeme dlhodobo a je to prirodzené. Magdy Vášáryovej sa treba spýtať separátne, ale vnímam, že svoj vnútorný diskomfort cítila dlhodobo. Poznáme sa, aj sa rozprávame. A časovo sme sa skrátka stretli.“

Čo budete robiť ďalej? Budete nezávislou poslankyňou? Budete pokračovať v projekte Tvoríme Slovensko?

„Bolo to jedno z najťažších rozhodnutí v mojej politickej kariére. V tejto fáze nemám pripravené plány. Potrebujem si zobrať čas. Budem pôsobiť ako nezaradená poslankyňa a určite sa budem venovať témam, ktorým som sa venovala doteraz. Som presvedčená, že sú dnes možno ešte aktuálnejšie, ako kedykoľvek predtým.“

Kto vám je politicky aj ľudsky bližší - Radoslav Procházka alebo Daniel Lipšic?

„Neviem. Oboch poznám veľmi dlho a takto pre mňa otázka vôbec nestojí. A veľmi rada by som našich občanov ušetrila od nových politických projektov.“

Chcete kandidovať v najbližších parlamentných voľbách?

„Neviem.“

Dostali ste ponuku od Novy, Procházku alebo od niekoho iného?

„Samozrejme, že ponuky mám, ale ani o tomto to nie je. Dnes som v štádiu, že mám za sebou pomerne náročné rozhodnutie a nad týmto som zásadnejšie nerozmýšľala. Potrebujem čas. Ale ak sa pýtate na budúce parlamentné voľby, rovnako otvorená je aj cesta, že ma v budúcnosti nečaká politický život.“

Nečakáte na prezidentské voľby a Procházkov výsledok?

„Nie. A moja veta, že by som voličov rada ušetrila ďalších politických projektov, ktoré sa budú pohybovať na hranici piatich percent, je úplne pravdivá. Mám skôr pocit, že by sme sa mali voličom ospravedlniť za to, koľko nás je nezaradených poslancov, ale zdá sa, že kým sa úplne nevyčíria pomery, nie je priestor, aby vzniklo niečo zmysluplné.“

Z Tvoríme Slovensko nebude politická strana?

„To ani nebol cieľ.“

Budú vás nasledovať ďalší poslanci?

„Neviem. Toto nie je organizovaná akcia.“

A členovia?

„Ani to neviem. Neorganizovala som nič, širšiu komunikáciu smerom do členskej základne som nemala.“

Rozprávali ste sa o tomto rozhodnutí s Mikulášom Dzurindom?

„Rozprávala som sa so zopár ľuďmi. Áno, aj jemu som to povedala.“

Čo vám povedal?

„To, čo si povieme, nebudem, samozrejme, dávať von.“

Bol Dzurinda lepším predsedom ako Frešo?

„Nechcem hodnotiť jedného ani druhého predsedu.“

Koľko percent dostane SDKÚ v najbližších voľbách?

„Netuším. Prajem jej, aby bola v parlamente a mala dobrý výsledok. To nie je osobné. Za tých niekoľko rokov mám v tej strane aj kamarátov. Len postupne vnímam svet inak ja a strana, a jej vedenie.“