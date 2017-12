Irán pustil dvojicu Slovákov, domov priletela vládnym špeciálom

Aké ústupky Slovensko Iránu sľúbilo, nie je známe. Údajne mal záujem zajatcov vymeniť za svojich.

BRATISLAVA. Aj zvyšní dvaja z osemčlennej skupiny paraglajdistov, ktorých v máji zadržali v Iráne pre podozrenie zo špionáže, sú už na Slovensku.

Pavla Šeligu a Mareka Stolarčíka prepustili v stredu po 205 dňoch zadržiavania a v piatok skoro ráno dorazili vládnym špeciálom na bratislavské letisko.

Prepustenie bola v Teheráne riešiť delegácia na čele s premiérom Robertom Ficom a šéfom diplomacie Miroslavom Lajčákom.

Nevie sa, či muselo Slovensko okrem návštevy premiéra urobiť aj nejaké ďalšie ústupky krajine, ktorá čelí sankciám pre svoj jadrový program.

Irán údajne zvažoval aj výmenu Slovákov za svojich zajatcov. U nás ich nemáme.

Fica naťahovali

Paraglajdisti osemčlenná skupina vycestovala začiatkom mája,

o výprave informovali na sociálnych sieťach,

v Iráne chceli nakrútiť aj film,

poslednú správu poslali na Facebook 20. mája,

zatkli ich v provincii Isfahán, kde sú jadrové zariadenia,

o prípade písal denník SME 28. júna, diplomacia ho tajila,

šiestich členov skupiny Irán prepustil 1. septembra,

dvoch posledných prepustili 11. 12. 2013.

O prepustení paraglajdistov na slovenské veľvyslanectvo informovala ako prvá iránska tlačová agentúra ešte v stredu večer.

Do Teheránu následne odletela rokovať slovenská delegácia.

Pred pol jednou vyšla správa, že rokovanie sa skončilo. „Pokračujú však rokovania na úrovni príslušných bezpečnostných orgánov.“

V delegácii nebol riaditeľ SIS Ján Valko, ktorý sa na riešení prípadu podieľal. Či SIS mala v Iráne niekoho iného, jej hovorca Branislav Zvara nepovedal. Doma zostal aj minister vnútra Robert Kaliňák.

Po pol štvrtej Ficova hovorkyňa Beatrice Szabóová informovala, že vládny špeciál sa zatiaľ nemôže vrátiť, pretože nemá všetky povolenia.

Podvečer premiér pre TASR opakoval, že bude čakať na všetky povolenia na odlet. „Keď treba, tak aj prespíme, ale chceme sa s nimi vrátiť.“ Formality sa podarilo vybaviť neskoro večer.

Fico a Lajčák predtým rokovali s prvým viceprezidentom Iránu Eshákom Džahángírim, ktorý je výkonným predsedom vlády.

Nový iránsky prezident Hasan Rúhání ho do funkcie vymenoval iba v auguste.

Reformista Rúhání zvíťazil v júnových prezidentských voľbách. Slovákov zadržali pred voľbami, keď bola situácia napätá a platili prísne bezpečnostné opatrenia.

„Trošku sme si ťukali na nervy, pretože sme v rámci dohody absolvovali aj stretnutie s viceprezidentom. Potom trvalo ešte niekoľko neuveriteľne dlhých hodín, kým sa nám podarilo vybaviť potrebné povolenia,“ povedal Fico po prílete na Slovensko.

Je presvedčený o tom, že ak by sa Slovensko neangažovalo, Slováci by určite neboli na slobode a čelili by vysokým trestom.

Lepšie aj horšie chvíle

Stolarčík opísal po návrate podmienky, v ktorých ich Iránci zadržiavali, ako korektné.

Po prepustení šiestich členov ich skupiny vraj mali lepšie aj horšie chvíle, snažili sa však situáciu brať s nadhľadom a optimizmom, že to aj pre raz skončí.

Na otázku, či ešte pôjde o Iránu, odpovedal, že v tomto živote už asi nie.

„Poučili sme sa a budeme sa snažiť do budúcna lepšie pripraviť a premyslieť, kam budú viesť naše kroky,“ uviedol.

Podľa Šeligu mali v posledných týždňoch takmer pravidelný kontakt s rodinou aj slovenskýcm veľvyslanectvom v Teheráne.

Povedal, že pred zatknutím stretli všade priateľských a ústretových ľudí, preto by nechcel svojou skúsenosťou negatívne prispieť k predsudkom voči Iránu.

O Iráne len v dobrom

Prvú časť skupiny Iránci prepustili ešte prvého septembra. Po návrate sa pre médiá o svojom príbehu veľmi nevyjadrovali a chválili podmienky, ktoré počas pobytu v iránskom väzení mali.

Podľa zistení SME to bola súčasť taktiky pred ďalšími rokovaniami.

Ako možné riziko bezpečnostné zložky vyhodnocovali aj informácie o pripravovanej knihe Mateja Valucha, ktorého v Iráne zadržali vlani v auguste pre podozrenie zo spolupráce s americkou CIA.

Prepustili ho 6. februára, v iránskom väzení strávil 167 dní.

Valuch napokon s vydaním knihy čakal, kým sa vyrieši situácia s paraglajdistami. Tvrdí, že sa tak rozhodol sám.

„Chápem spôsoby myslenia ľudí v Iráne. Teoreticky by našim mohla kniha poškodiť. Nechcel som nič riskovať,“ povedal.

Valuch hovorí, že po návrate nedostal od bezpečnostných zložiek žiadne špeciálne pokyny, o čom sa môže rozprávať a s kým. „Nebol som nejako extra limitovaný.“

Čo bolo podozrivé

Šeligu a Stolarčíka si Irán ponechal najdlhšie, lebo ich chcel dôkladne preveriť. Šeligovi priťažilo, že je vyštudovaný jadrový fyzik, Stolarčík je profesionálnym kameramanom.

Keď ich zatkli, údajne boli na inom mieste ako zvyšok skupiny. Irán zadržanie slovenskej výpravy zdôvodnil tým, že do krajiny bez povolenia priviezla zakázané vysielačky a zo vzduchu fotografovala zakázané objekty.

Vysielačka patrí k bežnej výbave paraglajdistov, v Iráne však platia oveľa prísnejšie predpisy, za špionáž tam hrozí až trest smrti.

Svoju účasť na rokovaniach s Iránom pred mesiacom naznačil aj šéf Najvyššieho súdu Štefan Harabin. Ministerstvo zahraničných vecí to však poprelo.