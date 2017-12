Veľké kraje nahrávajú Smeru, získal by s nimi vplyv

Ak by Smer obnovil veľké kraje z éry ČSSR, získal by ešte väčší vplyv nad krajinou.

12. dec 2013 o 20:19 Michal Piško

Účasť na voľbách by sa mohla znížiť.

BRATISLAVA. Verejnosť sa s rozdelením Slovenska na osem žúp nezžila a treba uvažovať o znížení ich počtu, opakuje premiér Robert Fico.

Viacerí odborníci sa však zhodujú, že veľké kraje by záujem ľudí o regionálnu samosprávu znížili ešte viac.

„Aké lokálne problémy majú spoločné obyvatelia Komárna a Trenčína či Spišskej Novej Vsi a Košíc,“ pýta sa politológ Peter Spáč z Masarykovej univerzity v Brne. „Majstrovstvá sveta v hokeji tu skutočne nie sú odpoveďou.“

„Normalizačné kraje, ku ktorým sa chce Fico vrátiť, mali so samosprávou spoločné asi toľko, koľko majú voľby za komunizmu spoločné s tými slobodnými,“ hovorí aj analytik Konzervatívneho inštitútu Dušan Sloboda.

Rozdelenie Slovenska na 3 + 1 kraj by pomohlo Smeru. „Čím väčšie celky sú, tým viac sa strácajú špecifické preferencie regiónov a výsledky sa blížia celoštátnemu priemeru,“ vraví volebný geograf Tibor Madleňák.

Ak by sme nedávne volebné zisky županov za Smer a pravicové strany premietli do modelu 3 + 1 kraj, západné, stredné i východné Slovensko by ovládli politici Smeru, Bratislava by zostala pravici.

Vyčlenenie hlavného mesta za samostatný kraj uprednostňuje Smer podľa Madleňáka z pragmatických dôvodov.

„Ak by Bratislava zostala v Západoslovenskom kraji, spolu s maďarským elektorátom na juhu by mohli strhnúť opozičným smerom tretinu krajiny,“ upozorňuje.

Prirodzené regióny

Odborníci sa zhodujú, že volebnej účasti by pomohlo rozdelenie krajiny na prirodzené regióny.

Model 16 historicky aj geograficky súdržných žúp presadzoval už v roku 2001 splnomocnenec pre reformu verejnej správy Viktor Nižňanský.

Pre obavy politikov z maďarizácie Komárňanskej župy však prvá vláda Mikuláša Dzurindu znížila počet krajov na 12 a parlament až na dnešných osem.

Ak by sme aktuálne volebné zisky previedli na 16 regiónov, Smer by získal najmenej desiatich županov, štyria by pochádzali z pravice, jeden z nich z maďarského prostredia.

Extrémista Marian Kotleba by ťažil z celoslovenskej koncentrácie svojich podporovateľov v severnej časti dnešnej banskobystrickej župy.

Politická dohoda

Ak by sa celoštátna pozícia Smeru mierne oslabila, výsledky volieb v 16 župách by boli ešte pestrejšie, upozorňuje Madleňák.

Už aj pri dnešnom rozložení hlasov by dokázal Smer získať kreslo župana v Liptovsko-oravsko-turčianskej župe len tesne.

Na Orave a v Ružomberku sa potvrdila silná pozícia KDH a jeho kandidát tam kandidáta Smeru porazil.

Minister vnútra Robert Kaliňák zo Smeru považuje 3 + 1 za najlepší variant.

„Centralizovanejšia správa je efektívnejšia a lacnejšia. Veľké kraje by lepšie vyhovovali aj štandardom Európskej únie, čo by zjednodušilo prístup k eurofondom.“

Tvrdí, že spoločnú reč chce nájsť aj s ďalšími stranami. Viaceré však už dnes model 3 + 1 odmietajú.

„Najlepšie riešenie je ponechať súčasný stav, lebo väčšie celky vyššiu účasť neprinesú, viac krajov zas územie atomizuje,“ vraví podpredseda KDH Pavol Abrhan.

Sloboda hovorí, že Slovensko potrebuje vyriešiť najmä roztrieštenú a neefektívnu miestnu správu.

„Ak by sme vyše 2900 miest a obcí zlúčili do 160 až 300 samospráv a tie rozdelili do 16 prirodzených žúp, regionálne voľby by sme mohli opustiť a zástupcami v nich by sa mohli stať starostovia budúcich združených obcí a miest.“