SDKÚ kandidáta na prezidenta nepostaví, podporu ukáže v januári

V strane uvažujú medzi Pavlom Hrušovským, Radoslavom Procházkom a Milanom Kňažkom.

13. dec 2013 o 9:52 SITA

Najväčšie šance má Hrušovský.

BRATISLAVA. SDKÚ o podpore niektorého z prezidentských kandidátov tento rok nerozhodne.

Ústredná rada by mala v sobotu poveriť prezídium strany, aby o kandidátovi rozhodlo, a to aj bez primárnych volieb. Prezídium rozhodne o podpore niektorého z kandidátov v januári.

Kto kandiduje stranícki kandidáti

Pavol Hrušovský (KDH, Most–Híd)

Peter Osuský (SaS)

Gyula Bárdos (SMK) občianski kandidáti

Radoslav Procházka

Andrej Kiska

Ján Čarnogurský

Milan Kňažko

Milan Melník

Ľubica Blašková

Jozef Behýl

Leonid Chovanec

Ako povedal podpredseda Ivan Štefanec pre agentúru SITA, strana má primárky v stanovách, ale nestavia vlastného kandidáta, preto prezídium navrhuje od primárok upustiť.

V SDKÚ podľa informácií SME uvažujú nad tromi menami – Pavlom Hrušovským, Radoslavom Procházkom a Milanom Kňažkom.

Najväčšie šance momentálne má Hrušovský.

„Aj keď nie je ideálny kandidát, aspoň by to bolo v línii toho, že sme súčasťou Ľudovej platformy,“ povedal člen vedenia strany.

Ústredná rada by mala v sobotu rozhodnúť o vypísaní primárok na lídra kandidáta do eurovolieb, ktoré budú tiež na budúci rok.

„Voľby do Európskeho parlamentu budú dôležité, pretože Európska únia nie je zahľadená do seba, ako to tvrdí premiér Robert Fico. My sme za úniu spoluzodpovední,“ povedal Štefanec s tým, že preto je dôležité, ako sa k eurovoľbám postavíme.