Hlina a Vašečka blokujú parlament, chcú rozpravu k tajným službám

Opoziční poslanci sa chcú celý deň dožadovať zrušenej rozpravy. Obsadili rečnícky pult aj jeho náhradu.

13. dec 2013 o 10:31 tasr, sita





BRATISLAVA. Nezaradený poslanec Alojz Hlina v piatok zablokoval parlament. Obsadil rečnícky pult a celý rokovací deň sa plánuje dožadovať rozpravy k tajným službám.

Agentúru TASR o tom informoval z tajného rokovania jeden z poslancov.

Do rokovacej sály priniesli aj druhý rečnícky pult, no ten zase obsadil Richard Vašečka z Obyčajných ľudí.

V piatok sa mala riešiť Správa o činnosti Slovenskej informačnej služby v roku 2012, ktorú predniesol jej šéf Ján Valko na neverejnom zasadnutí.

Zrušenie rozpravy nechal vo štvrtok odhlasovať predseda parlamentu Pavol Paška (Smer).

V radoch opozície to vyvolalo vlnu nevôle. Najmä Hlina označoval tento krok za nedemokratický.

Viacerí opoziční poslanci Pašku upozorňovali, že rokovací poriadok zrušenie rozpravy nepozná.

Opozícia v tejto veci iniciuje mimoriadne rokovanie Ústavnoprávneho výboru. Po odovzdaní podpisov musí byť zvolaný do siedmich dní. Jeho cieľom má byť zaujatie stanoviska, ktoré by platilo aj do budúcnosti.