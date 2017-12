Čaplovič chce sprísniť prípravu budúcich učiteľov

Testy OECD odhalili slabiny slovenských žiakov, minister má do konca februára predložiť správu o opatreniach.

13. dec 2013 o 11:55 tasr, sita

BRATISLAVA. Dušan Čaplovič (Smer) má do konca februára predložiť školskému výboru správu o opatreniach, ktoré chce urobiť, aby sa v budúcnosti výsledky testovania žiakov zlepšili.

Pätnásťroční slovenskí žiaci sa v testoch PISA zhoršili a ocitli sa pod priemerom krajín OECD.

Zhoršili sa pritom v matematickej, čitateľskej aj prírodovednej gramotnosti

Prečítajte si tiež: Prečítajte si tiež:Žiaci v testoch pohoreli. Čo spraviť, aby školy neupadali?

Chce počúvať aj expertov

Minister na rokovaní výboru predstavil niekoľko krátkodobých a dlhodobých návrhov na riešenie súčasnej situácie.

Z krátkodobých má ministerstvo v pláne nabádať učiteľov, aby zlepšili disciplínu na vyučovaní či zlepšili dochádzku žiakov.

Taktiež by sa mal upraviť čas vyučovacej hodiny tak, že by sa skrátil čas na vysvetľovanie látky a väčší dôraz by sa kládol na aktivitu žiakov.

Z dlhodobých zámerov uviedol, že by sa mal klásť väčší dôraz na predškolskú prípravu. Pedagogické fakulty by mali sprísniť prípravu budúcich učiteľov.

"Bude tam viacero odporúčaní. Ja som si preto vyžiadal oddychový čas, aby som mohol kvalitne pripraviť tieto rozhodnutia, aj na základe stanovísk expertov," uviedol šéf rezortu školstva na margo správy.

Podľa jeho ďalších slov na prelome januára a februára by sa malo k tejto téme uskutočniť stretnutie na úrovni Štátneho pedagogického ústavu, NÚCEM, ministerstva a odborníkov.

Ako ďalší problém označil Čaplovič motiváciu žiakov.

Do zlepšenia tohto problému by sa mali podľa neho zapojiť aj rodičia. Ako uviedol, niektorí totiž chápu školu ako úschovňu.

Beblavý vidí dlhodobý pokles

Podľa člena výboru Petra Osuského (SaS) by sa mal zvýšiť tlak na rodičov, aby sa zbavili istôt, že za každých okolností sa žiak dostane na strednú či vysokú školu.

Podľa člena výboru Miroslava Beblavého (nezaradený) sú problémy, ktoré má naše školstvo, dlhodobé.

"Sú veci, kde sme boli tradične silní ako matematika, sú veci, kde sme tradične slabší ako napríklad schopnosť porozumieť textu, vo všetkých tých oblastiach jednoducho klesáme. A vyzerá, že ten pokles nie je daný jedným ministrom a že je dlhodobý," dodal Beblavý.

Preto podľa neho treba hľadať dlhodobé riešenia.