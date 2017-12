Čaplovič: Text o rozvedenej rodine sa v šlabikári nemal objaviť

Minister odsúdil text o rozvode v učebnici, ktorú najskôr povolili. Či ju zakáže, ešte nevie.

13. dec 2013 o 13:29 Mária Benedikovičová, Mária Benedikovičová, Marek Bažík, sita

BRATISLAVA. Minister školstva Dušan Čaplovič si myslí, že text o rozvedenej rodine malého chlapca, ktorý raz odchádza za otcom a raz za matkou, sa v šlabikári objaviť nemal.

„Môj osobný názor je dosť radikálny, že takýto text v prváckom šlabikári pre prvý ročník základnej školy sa nemal objaviť,“ povedal v piatok šéf rezortu školstva.

Takýto článok podľa neho prváčik nepotrebuje, stretnúť sa s ním môže vo vyšších ročníkoch.

Rozvod v šlabikári, z ktorého učí asi tisíc škôl, kritizovali cirkev a časť rodičov. Autorky šlabikára už navrhli, že sporný text nahradia.

Príbeh o neúplnej rodine v novom šlabikári od vydavateľstva Aitec pritom v lete ministerstvo odsúhlasilo. Učí z neho okolo tisíca základných škôl.

Rozhodnutie bude do Vianoc

Cirkvi a časti rodičov prekáža, že chlapec Žigmund v šlabikári opisuje, ako bude mať druhého ocka, lebo jeho mama sa vydá za suseda, uja Žubajíka. Cirkev hovorí o spochybňovaní tradičnej rodiny, vydavateľ to odmieta.

Aitec v stanovisku napísal, že učitelia si jeho šlabikár chvália, lebo „učí žiaka súbežne s čítaním a písaním aj rozmýšľať“. Za šlabikárovou kauzou je podľa firmy „predovšetkým neférový konkurenčný boj“. Dôkazy nezverejnila.

Minister školstva má o osude kritizovaného šlabikára rozhodnúť do konca roka, ako však hovorí, urobiť tak reálne bude musieť do Vianoc. Opierať sa chce pri svojom rozhodnutí o názory odborníkov.

Do úvahy prichádza viacero riešení. Jedným z nich, ktoré na pracovnom rokovaní k šlabikáru navrhol Ján Horecký zo Združenia katolíckych škôl, je šlabikár stiahnuť, aby ho školy ďalej nepoužívali.

Ďalšie riešenie navrhované vydavateľom je nahradiť text o neúplnej rodine iným.

Minister však hovorí aj o ďalšej možnosti, a to, že by školy, ktoré majú záujem, požiadali o výmenu šlabikára. Ministerstvo by im tak zabezpečilo zo svojich skladov iný z ďalších dvoch druhov učebnice.

To ale môže podľa ministra spôsobiť v školách problém. „Problém je v tom, že máme už takmer polrok za sebou a myslím si, že je správny aj názor, že ťažko je teraz začať s iným šlabikárom,“ uviedol v piatok Čaplovič.

Podľa šéfa rezortu školstva je teda potrebné zvážiť možnosť, aby problematický text v šlabikári zatiaľ vymenili.

Zapojil by kvalitných umelcov

V budúcnosti by potom podľa Čaploviča mohol vzniknúť na Slovensku šlabikár, do ktorého prípravy by zapojili kvalitných spisovateľov a výtvarníkov.

„Tak ako sme sa my učili v podstate z Ľudmily Podjavorinskej a Márie Rázusovej-Martákovej a zo Slniečka, tak podobne musíme asi zrejme začať zvažovať takýto šlabikár pripraviť na Slovensku,“ povedal minister.

Prípravu takéhoto šlabikára považuje Čaplovič za veľkú výzvu, pri tejto možnosti spomenul meno spisovateľa Ľubomíra Feldeka.

Hupsov šlabikár Lipka sa na školy dostal po tom, čo rezort školstva vyhlásil verejnú súťaž na nový šlabikár koncom júna.

Vydavateľstvo nemalo k pôvodnej Lipke licenčnú zmluvu, od zmluvy totiž odstúpila jedna zo spoluautoriek pôvodnej Lipky Alžbeta Hirková.

Víťaza vybrali začiatkom augusta, novú zmluvu podpísali s vydavateľstvom Aitec, ktoré vydávalo i predošlú Lipku. Niektoré školy i rodičia mali k novému šlabikáru viaceré výhrady.

