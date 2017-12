Na obchode s drevom okradli firmy štát o šesť miliónov eur

Za neoprávnené nadmerné odpočty DPH obvinili 17 ľudí, piatich vzali do väzby. Hrozí im 7 až 12 rokov vo väzení.

13. dec 2013 o 16:09 SITA

BRATISLAVA. Tím Daňovej kobry rozbil ďalšiu skupinu daňových podvodníkov, ktorí obchodovali s drevnou hmotou.

Za neoprávnené nadmerné odpočty DPH obvinili najnovšie 17 ľudí, štátu spôsobili škodu šesť miliónov eur.

„Ide o klasický karusel, kde tok tovaru je oddelený od toku fakturácie,“ oznámil na tlačovej besede prezident finančnej správy František Imrecze.

Reťazec tridsiatich firiem

V tomto prípade tovar existoval, obchodovalo sa hlavne v okolí Lučenca. „Ten istý tovar obiehal medzi dodávateľmi, pričom fakturácia bola viacnásobne vyššia,“ ozrejmil.

Reťazec sa skladal z 30 firiem, 17 z nich sa priamo zapájalo do obchodov a požadovalo vyplatenie nadmerných odpočtov.

„Začína sa to nadobudnutím tovaru od nekontaktného subjektu, ktorý prvý neodvedie daň,“ hovoril Imrecze.

Potom táto firma predá tovar ďalšej, tzv. nárazníkovej firme, ktorá odvedie veľmi malú daň, a potom ďalšiemu subjektu, ktorý tovar predá do zahraničia, v tomto prípade to bolo hlavne do Maďarska.

Tam tovar putoval medzi ďalšími firmami a napokon ho zase dodali firme na Slovensko, ktorá s ním na začiatku začala obchodovať.

Celková škoda bola šesť miliónov eur, pričom nadmerný odpočet v hodnote 1,3 milióna eur nebol pre zásah Daňovej kobry vyplatený.

Medzi obvinenými sú Maďari

Polícia prípad riešila od vlaňajšieho leta. Začiatkom decembra tohto roka spustili akciu s krycím názvom Bugina, po ktorej obvinili 17 ľudí, z toho troch Maďarov.

Piatich vzal sudca do väzby. Obvineným hrozí 7 až 12 rokov za mrežami.

„Prokuratúra participovala veľmi aktívne, dnes riešime ešte možnosť zaistenia majetku obvinených, čím by sme chceli zachrániť z celkovej škody ďalšie prostriedky,“ doplnil policajný prezident Tibor Gašpar.