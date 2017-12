Aliancia za rodinu: Manželstvo má byť ideál

Združenia chcú cez politikov či referendum posilniť tradičnú rodinu.

13. dec 2013 o 20:00 Michal Piško

O požiadavkách Aliancie za rodinu hovorí jeden z jej zakladateľov právnik ANTON CHROMÍK.

Chcete rokovať s politickými stranami. O čom?

„O ochrane a podpore manželstva a rodiny.“

O čom konkrétne?

„Rodina a manželstvo potrebujú podporu vo viacerých oblastiach, napríklad v sociálnej. Chceme posilniť aj ochranu manželstva na zákonnej úrovni ako jediného výlučného zväzku muža a ženy.“

Prečo by manželstvo malo byť definované v ústave?

„Výnimočnosť manželstva spočíva v tom, že ide o najlepšie prostredie pre výchovu detí a preto si zaslúži, aby bolo jasne definované v najvyššom zákone.“

Ústava aj dnes zaručuje právo na ochranu súkromného a rodinného života. V čom sa ochrana zvýši?

„Manželstvo definované ako výlučný zväzok muža a ženy v ústave znamená prihlásenie sa k našej tradícii toho, že považujeme otca a mamu za to najlepšie pre deti. A bude to tiež znamenať, že manželstvo je pevným základom tejto spoločnosti.“

Prečo popierate právo neheterosexuálnych ľudí usporiadať si pred zákonom zväzky?

„My sme za ochranu manželstva ako výnimočného zväzku, ktorý zabezpečuje najlepšie podmienky na výchovu a rodenie detí. Preto si zaslúži výnimočné postavenie.“

Ako by ohrozilo tradičnú rodinu, ak by popri manželstvách existovala aj možnosť pre neheterosexuálne páry uzatvárať registrované partnerstvá?

„Len čo sa výnimočnosť stáva bežnou záležitosťou, prináša to devalváciu hodnoty manželstva. Jeho účelom je vytvoriť trvalé harmonické spoločenstvo, ktoré zabezpečuje rodenie a výchovu detí a to je dôvod, pre ktorý štát manželstvo chráni ako výnimočné. Neexistuje žiaden iný zväzok, ktorý by tak dobre plnil úlohy, ktoré štát chce zabezpečovať.“

Ako to bude naštrbené, ak si aj menšina bude môcť usporiadať svoje zväzky?

„Aj súčasné zákony umožňujú usporiadať si vzťahy na základe zmluvných vzťahov v zmysle Občianskeho zákonníka. A povedzme si otvorene, nikdy sa to nekončí pri registrovaných zväzkoch, vo všetkých krajinách sa potom diskusia posunula k adopciám. My sme presvedčení, že pre deti neexistuje nič lepšie ako ocko a mama.“

Registrované partnerstvá sú povolené v 16 krajinách Európskej únie. Sú pomýlené?

„Slovensko môže priniesť týmto krajinám cenné hodnoty a pohľad, že manželstvo je veľmi výnimočné.“

Žiadate aj obmedzenie adopcií mimo tradičných rodín. Prečo by dieťa nemohol adoptovať jednotlivec?

„My trváme na dodržaní statusu quo, aby bola uprednostňovaná adopcia do rodín s otcom a mamou. V zákone je aj dnes možnosť, aby výnimočne bola z istých dôvodov možná aj adopcia jednotlivcom, ale len výnimočne. Pre dieťa je prioritné, aby bolo umiestnené do prostredia s ockom a mamou.“

Žiadate aj lepšie informovanie mladých ľudí o výhodách tradičnej rodiny. Sú dnes informovaní málo?

„Určite áno. Realita je taká, že keď dnes mladí ľudia vstupujú do manželstva, nie sú dostatočne pripravení. Prevláda presadzovanie ľahkosti ukončovania vzťahov, čo im spôsobuje ťažké traumy. Myslíme si, že by mali byť vychovávaní k stabilite, aby sa stali dobrými otcami a mamami.“

Ako to chcete dosiahnuť?

„Predkladanie alternatívnych vzorov, ktoré nie sú takto cenné, vedie k tomu, že ľudia sú často zranení krátkodobými vzťahmi. Dôraz musíme klásť na ideál. Chceme, aby sa mladí nehanbili za to, že je úplne normálne mať celý život jedného partnera a manželstvo.“

Sexuálna výchova je vo vzdelávaní zbytočná?

„Deti musia byť vychovávané k manželstvu a rodičovstvu, musíme im ukázať práve tento cieľ. Deti nezaujíma ako, ale čo. Je podstatné, aby mali informácie o tom, ako rozvíjať stabilný vzťah, ako sa má správať muž voči žene, žena voči mužovi. Všetko ostatné príde potom.“

Nie je dôležité, aby deti poznali aj riziká súvisiace so sexualitou?

„Sexualita je nástroj a má byť vyjadrením lásky. Deti sa musia učiť, čo znamená manželstvo a rodičovstvo a aké prinášajú veci, aby boli pripravení na to, čo príde.“

Keď deti nedostanú informácie o sexualite v škole, kde by ich mali dostať?

„Mali by byť podávané v rámci výchovy k manželstvu a rodičovstvu, ale vyjadrenie lásky nemôže byť oddelené od obsahu lásky. Informácie o ľudskom tele patria do prírodovedy a biológie a tam nevidím nejaký deficit.“

