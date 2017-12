Nízke ceny naučili ľudí v menších mestách volať taxík do nemocnice či na nákup

13. dec 2013 o 20:06 Matej Dugovič, Matej Dugovič, Daniel Vražda

GALANTA, BANSKÁ BYSTRICA. V Galante vás taxikári tak ľahko neoklamú. Za jednu cenu vás odvezú všade. Cez mesto sú to asi tri kilometre, bežná cena je 2,50 eura.

Voláme si taxík pred hlavnú bránu areálu Samsungu. Taxikár sa pýta na trasu, povzdychne si a povie, že nás teda zoberie. Chceme ísť do kilometer vzdialeného parku. Mešká takmer desať minút, v parku by sme už boli aj pešo.

Taxikár nie je počas krátkej jazdy veľmi zhovorčivý, tvrdí, že má veľa práce. Hneď ho aj volajú k ďalšiemu zákazníkovi. Neskôr ešte musí na letisko. Sťažuje sa na iných taxikárov, ktorí podliezajú ceny, lebo nemajú ani poistky.

Pri parku vodič zisťuje, či má vydať potvrdenie. Hovoríme áno, pôvodnú sumu 2,50 teda zvyšuje o 50 centov. „Daň,“ vysvetľuje.

K Samsungu nás predtým viezol Ladislav Biháry z firmy Taxi Bugár. Prišiel do dvoch minút. Za jednu z najdlhších možných trás si vypýtal tiež 2,50 eura, aj s blokom. Biháry priznáva, že na dlhších jazdách aj prerobí.

Konkurenti sa najskôr bili, niektorí podľa neho cenu podliezli na 1,50 eura. Teraz sa už ustálili.

Boli sme prví, ktorí tu zaviedli jednotnú sumu bez ohľadu na kilometre, chváli sa taxikár Ladislav Rapan z G-taxi. Z troch eur šli napokon o päťdesiat centov dole. „Ľuďom je jedno, či je auto rozpadnuté, alebo kto je taxikár, hlavne nech je lacnejší.“

V 15-tisícovej Galante jazdia tri linky mestskej dopravy, najčastejšie raz za hodinu. Napriek vyššiemu záujmu o taxíky rastie aj počet cestujúcich MHD, vraví Štefan Perecz z SAD, ktorá autobusy zabezpečuje.

Z nákupu taxíkom

V Banskej Štiavnici nastupuje do taxíka staršia pani s plným nákupným vozíkom zo supermarketu. „Bolí ma noha a s takýmto nákupom by som to nezvládla,“ hovorí.

Preverili sme aj taxislužby v Štiavnici a Banskej Bystrici. Ich majitelia hovoria, že s nimi jazdia bežne ľudia do práce, dôchodcovia do nemocnice, ale stále najviac mladí v piatok večer z párty.

Na rozdiel od iných miest nemajú v Štiavnici jednu sadzbu, platí sa podľa kilometrov. Najmenej okolo eura.

V Banskej Bystrici sa zasa dostanete taxíkom z jedného konca mesta na druhý, teda asi sedem kilometrov, za tri až štyri eurá.

Martin Caban z bystrickej taxislužby One hovorí, že taxíkmi jazdia ľudia za posledné roky výrazne viac. „Ľudia s nami jazdia, lebo vedia, koľko zaplatia,“ hovorí Caban o tom, prečo majú konštantnú cenu tri eurá.

Rovnaká trasa s Expres Taxi je o 20 centov lacnejšia. Keď sa v Bystrici objavili paušálne ceny, podliezli ich.

Blízko lepšie ako MHD

„Denná klientela je početná. Keď majú dvakrát prestupovať na trolejbus, je to pre nich lepšie,“ hovorí Kamil Bučko, majiteľ Expres Taxi.

Pri taxislužbách, ktoré si nechajú platiť podľa kilometrov, zaplatíte za dlhú trasu aj šesť eur. Na krátkej trase napríklad zo stanice na sídlisko Sásová im však zaplatíte aj pod dve eurá. Lístok na MHD, ktorá tam jazdí raz za hodinu, by stál 40 centov.

V Banskej Štiavnici zasa zaplatíte za vyše dvojkilometrovú trasu dve eurá. Čísla na taxislužby sú na stĺpoch po celom historickom centre. Nemajú jednotnú cenu, ale minimálne jazdné od 70 centov vyššie a potom centy naskakujú podľa kilometrov.

Mikrobus, ktorý si ľudia zastavujú mávnutím na ulici, stojí 50 centov za cestu po celom meste.

Taxikár z firmy Beri hovorí, že autobusových spojov je málo najmä cez víkendy. Vtedy jazdí najmä do okolitých obcí. Ľudia platia za desať kilometrov približne desať eur.

Idú aj pod euro

Raritne nízke ceny majú v Komárne. Jedna z taxislužieb si pýta 1,50 eura za akokoľvek dlhú cestu. Jej konkurentovi stačí 80 centov.

Opýtajú sa vás však vopred na trasu a ak majú aj iného zákazníka, po ceste k vám pristúpi.

