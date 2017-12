Čarnogurský verí, že môže získať aj hlasy voličov Smeru

Podľa Jána Čarnogurského by voliči Smeru chceli Roberta Fica radšej ako predsedu strany a premiéra.

15. dec 2013 o 13:29 TASR

BRATISLAVA. Občiansky kandidát na prezidenta Ján Čarnogurský si myslí, že ak by postúpil do druhého kola a jeho súperom by bol Robert Fico (Smer), mal by šancu zvíťaziť.

Vyhlásil to v diskusnej relácii TA3 V Politike.

Myslí si, že voliči Smeru by Fica chceli skôr udržať ako predsedu strany a premiéra.

"Z ostatných kandidátov som pre voličov Smeru najprijateľnejší a ak by sa k tomu pridala aj podpora pravicových voličov, mohlo by to vyjsť," povedal.

V prípade zvolenia by chcel Čarnogurský zvýšiť kredibilitu prezidentského úradu.

"Aby ľudia cítili, že ak sa im inde nevenujú, tak prezidentský úrad sa bude o ich problémy zaujímať," povedal.

Ako nový prezident by si dal predložiť fakty o riešení desiatich najzávažnejších prípadov, s ktorými sa na prezidentský úrad obrátili občania.

Bárdos: Aj Maďari patria do prezidentských volieb

Kandidát SMK Gyula Bárdos povedal, že rozhodnutie strany postaviť do prezidentských volieb svojho kandidáta vzišlo z úspechu strany vo voľbách do VÚC i vďaka slovám premiéra na adresu predsedu SMK Józsefa Berényiho pred druhým kolom volieb v Trnavskom kraji.

"Jeho slová o tom, aby sa nestalo, že sa Maďar stane predsedom trnavského VÚC boli takou poslednou kvapkou, ktorá nás motivovala ísť do volieb, ukázať, že aj my sme tu, že aj my sem patríme," povedal Bárdos.

Odmietol však úvahu, že ako kandidát sa bude prioritne zameriavať na témy maďarsko-slovenských vzťahov. "No aj o týchto témach chcem hovoriť," tvrdí Bárdos.

Ako príklad spomenul prípad Hedvigy Malinovej či Tešedíkovo. "O týchto témach sa nebude hovoriť, ak v prezidentských voľbách nebude kandidát menšiny," povedal Bárdos.

Dodal, že chce zastupovať a hovoriť o problematike menšín v kontexte všetkých národnostných menšín v Slovenskej republike.

Čarnogurský odhaduje náklady na stotisíc

Obaja kandidáti sa vyjadrili aj k téme financovania svojej kampane.

Ján Čarnogurský priznal, že doteraz minul na kampaň 30-tisíc eur, ktoré pochádzali z jeho vlastných a rodinných úspor i sponzorských príspevkov.

Z rovnakých zdrojov by sa mala financovať celá kampaň. Čarnogurský jej náklady odhadol na 100-tisíc eur.

Bárdos povedal, že kampaň bude financovaná prostredníctvom úveru, ktorý si zoberie SMK.