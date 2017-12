Konkrétnejšia správa by mohla SIS ohroziť, tvrdí bývalý riaditeľ

Podľa Igora Cibulu sa ani v demokratických krajinách o správach tajných služieb nedebatuje v parlamente.

15. dec 2013 o 19:05 TASR

BRATISLAVA. Správa o činnosti Slovenskej informačnej služby nemôže uvádzať fakty, ktoré by nepriamo odkrývali napríklad agentúrne siete alebo spôsob, akým tajná služba preniká do záujmového prostredia.

Vyhlásil to bývalý riaditeľ rozviedky SIS a predseda Asociácie bývalých spravodajských dôstojníkov Igor Cibula.

Rovnako, ako v zahraničí

"Keby bola správa konkrétnejšia, ohrozovalo by to jej spravodajský potenciál, pretože takzvané záujmové osoby vrátane cudzích spravodajských služieb by vedeli, na čo sa SIS koncentruje a aké nástroje spravodajskej činnosti používa," povedal.

"Samotná prezentácia správy SIS reflektuje aj kvalitu jej intelektuálneho potenciálu a odbornú zdatnosť, o čom sa možno presvedčiť porovnávaním s podobnými dokumentmi zahraničných spravodajských služieb, ktoré sú prístupné na internete," zhodnotil Cibula.

Tvrdí, že úroveň informovania verejnosti o činnosti spravodajských služieb na Slovensku je v súčasnosti približne rovnaká ako v krajinách Európskej únie a NATO.

Rozdiel je iba v tom, že niektoré sú konkrétnejšie pri predpovediach vývoja potenciálnych bezpečnostných rizík či ohrození.

V reakcii na niektorých poslancov Cibula povedal, že v zavedených demokraciách sa nestáva, aby správy spravodajských služieb boli predmetom parlamentnej debaty.

Zastáva názor, že je na škodu spoločnosti, že poslanci Národnej rady neuzákonili povinnosť pre členov parlamentných výborov na kontrolu činnosti spravodajských služieb podrobiť sa režimu bezpečnostnej previerky.

Verejnosť môže čítať na webe

Na základe rozhodnutia riaditeľa SIS Jána Valka zverejnila spravodajská služba správu o svojej činnosti aj vlani, vtedy za rok 2011. Bolo to po prvý raz od roku 2005.

Správa o činnosti SIS v roku 2012 sa vo vyše 8000-slovnom dokumente zaoberá plnením úloh strategického zamerania v bezpečnostnej, ekonomickej a zahraničnej oblasti a personálnym či materiálno-technickým zabezpečením.

Pre verejnosť je prístupná na webovom sídle spravodajskej služby.