Paška zrejme oznámi termín prezidentských volieb do konca roka

16. dec 2013 o 15:05 tasr, sita





BRATISLAVA. Pavol Paška zo Smeru predpokladá, že by termín prezidentských volieb mohol oznámiť do konca roka. Povedal to v rozhovore pre TASR.

Neprezradil, či bude kandidátom Smeru premiér Robert Fico.

"Je to na jeho rozhodnutí, aj na rozhodnutí Predsedníctva Smeru," povedal.

Strana by mala o svojom kandidátovi rozhodnúť do Vianoc. Predsedníctvo sa má zísť tento týždeň, podľa informácií agentúry SITA by to malo byť v stredu popoludní.

Prezidentské voľby budú na jar 2014. Ivanovi Gašparovičovi sa skončí funkčné obdobie 15. júna 2014, v tento deň bude inaugurovaný nový prezident.