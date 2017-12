Most chce, aby o názve obce rozhodovali občania

Po tom, ako vláda odmietla povoliť premenovanie Tešedíkova na Pered, pripravil Most novelu zákona.

BRATISLAVA. O názve obce by mali rozhodovať jej obyvatelia a nie vláda. V novele zákona o obecnom zriadení to navrhujú poslanci za stranu Most-Híd Árpád Érsek a Gábor Gál.

Poslanci novelou reagujú na nedávne odmietavé stanovisko vlády, ktorá neumožnila zmenu názvu obce Tešedíkovo na Pered, hoci o tom v obci rozhodla nadpolovičná väčšina oprávnených voličov v referende.

"Vôľu občanov musí rešpektovať akákoľvek vláda," konštatoval v závere 13. rokovacieho dňa 27. schôdze parlamentu Árpad Érsek.

Návrh predložili preto, aby sa už nikdy nemohlo stať, že kabinet vôľu občanov rešpektovať nebude.

Vláda by podľa návrhu musela rešpektovať zmenu názvu obce, ak o tom rozhodnú v referende jej obyvatelia.

V prípade, že by kabinet mal pochybnosti o dodržaní zákona, mohol by sa podľa poslancov Mosta-Híd obrátiť na ústavný súd, ktorý by mal vo veci konečné slovo.

Ak občania rozhodnú o názve obce priamo, prostredníctvom referenda, nemôže podľa poslancov Mosta-Híd vôľu samotných občanov poprieť orgán, ktorý nie je volený, teda vláda, ktorá je len vymenovaná.

Kabinet Smeru, ktorý neumožnil zmenu názvu Tešedíkova na Pered, podľa Érseka konal v rozpore s princípmi demokracie a právneho štátu.

