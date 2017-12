Prezidentovi zostáva právo udeľovať amnestie

Plošné amnestie navrhoval zrušiť Peter Osuský z SaS. Tvrdí, že sú určené pre diktátorské režimy.

BRATISLAVA. Prezident bude môcť aj naďalej udeľovať amnestie.

Poslanec Peter Osuský (SaS) v utorok nepresadil novelu Ústavy, ktorou chcel hlave štátu túto výsadu odobrať. Ponechať chcel len individuálne milosti.

"Domnievam sa, že keď naša Ústava nebude obsahovať toto prezidentské právo, nebude tým poškodený ani prezident, ani občania," vyhlásil pred časom Osuský.

Plošné amnestie majú podľa neho miesto v krajinách, kde vládne diktátorský režim a kde sa za mreže dostávajú politickí väzni.

Amnestie preto označil za monarchistický prežitok, ktorý v demokracii netreba.

Iný pohľad mal na individuálne milosti.

"Viem si predstaviť, že manželka dlhé roky týraná opitým manželom, pri útoku manžela môže brániac sa do neho sotiť. A viem si predstaviť i pád na hranu stola, či kachieľ v kuchyni, pri ktorom dôjde k úmrtiu človeka. Isteže by išlo o zabitie, ale je absolútne pravdepodobné, že po preskúmaní faktov by som sa rozhodol vrátiť matku deťom a nenechať ju roky vo väzení," zdôvodnil, prečo má podľa neho individuálna milosť opodstatnenie.