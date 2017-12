SDKÚ neuspela, deň vzniku Československa štátnym sviatkom nebude

Spomienku na vznik Československa navrhovali zaviesť na úkor Dňa Ústavy. Smer bol proti.

17. dec 2013 o 11:35 TASR

BRATISLAVA. Dátum 28. október štátnym sviatkom nebude.

Poslanci za SDKÚ Pavol Frešo a Ľudovít Kaník v pondelok nepresadili novelu zákona o štátnych sviatkoch, ktorou si chceli v tento deň pripomína vznik prvej Československej republiky.

"Keby nebolo prvej Československej republiky, nestáli by sme tu ako reprezentanti slovenskej Národnej rady, ako reprezentanti Slovenskej republiky," vyhlásil Kaník.

Keďže poslanci nechceli, aby pribúdali ďalšie štátne sviatky, navrhovali, aby sa zrušil ako štátny sviatok Deň Ústavy z 1. septembra a stal sa len pamätným dňom.

Dušan Jarjabek na opozičnú iniciatívu reagoval tým, že Slovenská republika je krajinou, ktorá má v porovnaní s inými štátmi priveľa voľných dní.

"Určite Deň Ústavy nechceme meniť za nič. Nemôžeme jedných uspokojovať na úkor druhých. Jedna skupina preferuje to, iná to. Niečo robiť na úkor niekoho by asi neurobilo dobre," myslí si Jarjabek.