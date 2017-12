Černák čiastočne uspel so sťažnosťou v Štrasburgu

Mikuláš Černák namietal vzatie do väzby z roku 2007. Podľa Európskeho súdu jeho obhajobu obmedzili.

17. dec 2013





BRATISLAVA. Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) čiastočne vyhovel námietkam banskobystrického bossa Mikuláša Černáka v prípade jeho vzatia do väzby v roku 2007.

Za šesť vrážd odsúdený Černák tvrdil, že jeho vzatie do väzby na základe uznesenia o vzatí do väzby z 2. februára 2007 bolo nezákonné, pretože bolo v rozpore so zásadou špeciality podľa článku 14 Európskeho dohovoru o vydávaní.

Sťažoval sa, že konania o jeho väzbe v prípravnom konaní vo februári a v júli 2007 boli nezákonné predovšetkým z dôvodu, že pred rozhodnutím o väzbe mu neboli doručené všetky relevantné dokumenty.

Ďalej preto, že písomná verzia príkazu na vzatie do väzby mu bola doručená až po tom, ako Krajský súd zamietol jeho sťažnosť proti uzneseniu o vzatí do väzby, a napokon preto, že pred rozhodnutím o jeho sťažnosti proti vzatiu do väzby, ako aj v konaní o predĺžení väzby nebol vypočutý súdom.

TASR o tom informovalo ministerstvo spravodlivosti.

Väčšinu námietok označili za neprijateľné

Európsky súd rozsudkom vyhlásil za prijateľné námietky sťažovateľa podľa príslušného článku o vzatí do väzby a zvyšné námietky sťažovateľa vyhlásil za neprijateľné.

Po preskúmaní konkrétnych okolností prípadu Európsky súd v pomere hlasov piatich ku dvom konštatoval, že sťažovateľovi bolo odopreté konanie na preskúmanie zákonnosti jeho väzby, a to konkrétne v konaní o jeho sťažnosti proti uzneseniu o vzatí do väzby z 2. februára 2007 a v konaní o predĺžení jeho väzby z 10. júla 2007.

V tejto súvislosti Štrasburg vnútroštátnym orgánom vyčítal, že čas a prostriedky poskytnuté obhajcom sťažovateľa na prípravu jeho obhajoby boli značne obmedzené a poukázal na to, že títo boli predvolaní na vypočutie o väzbe sťažovateľa len niekoľko hodín pred vypočutím napriek značnej vzdialenosti medzi sídlom súdu a ich pôsobiskom, pričom kópia európskeho zatýkacieho rozkazu im bola doručená krátkou cestou (priamo na súde) a bolo im umožnené nahliadnuť do spisu a poradiť sa so sťažovateľom len po dobu približne 20 minút.

Za zistené porušenie ESĽP nepriznal Černákovi žiadnu náhradu nemajetkovej ujmy, keď dospel k záveru, že konštatovanie porušenia sťažovateľových práv samo o sebe predstavuje dostatočné spravodlivé zadosťučinenie.

Černák neuspel ani na Slovensku

Prednedávnom 4. decembra Najvyšší súd zamietol dovolanie Černák voči rozsudku Krajského súdu v Prešove s tým, že neboli splnené dôvody dovolania.

Senát Krajského súdu v Prešove 22. septembra 2010 zamietol odvolanie Černáka proti rozsudku prvostupňového súdu.

Potvrdil teda verdikt Okresného súdu v Prešove, ktorý uznal Černáka za vinného z účasti na šiestich vraždách, objednávky usmrtenia podnikateľa Mariána Karcela a odsúdil ho na výnimočný doživotný trest odňatia slobody.