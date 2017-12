S kým sa radí a ako sa rozhoduje Robert Fico

Najväčšie diskusie podľa neho prebiehajú raz do týždňa na takzvanom vedení strany, ktoré býva spravidla v utorok.

Stretávajú sa tam aj ľudia, ktorí oficiálne vo vedení nie sú, chodí tam aj Magala. „O téme sa diskutuje, až kým sa nevytvorí názor, ktorý potom strana navonok prezentuje ako jednotný.“ Príklady rozličných názorov tento člen uvádzať nechce.

„Práve tímovosť je jedna z vecí, ktorá je na Smere pútavá a ktorú iné strany nemajú. Predstava, že Fico vládne tvrdou rukou, je mylná, on má prirodzený rešpekt.“

Ukazuje to podľa tohto zdroja situácia, keď týždenník Plus 7 dní v auguste vyfotil premiéra, ako bozkáva svoju asistentku Janu Halászovú. Nikto z najbližších sa na to Fica nespýtal a už vôbec o tom ani len nežartoval.

„To by som si nikdy nedovolil. Určite to bola situácia, ktorú musel doma vysvetľovať. Manželka mu to však zrejme po toľkých rokoch toleruje.“

Človek blízky Smeru dodáva, že Fico je majster v kľučkovaní medzi jednotlivými záujmami tak, aby z toho vyšiel víťazne. „Ale konfliktné situácie nerieši. Nechá ich vyhniť.“

Člen vedenia strany ho charakterizuje ako nekonfliktného a vtipného človeka, hoci novinári s ním majú inú skúsenosť.

„Je to jeho obranný mechanizmus. On má pocit, že ste k nemu strašne nespravodliví, že vždy dostane na hubu. Naposledy, keď bol redaktor SME na prednáške na gymnáziu. Ten článok napísal s krvavými očami a jeho to vytočilo.“ Na nátlak hovorcu Tomáša a Kaliňáka sa však vraj od návratu do vlády snaží byť ústretovejší aj k médiám.

Fico a médiá: Od idiotov po šampanské

Často sa spomína, že Smer neriadia stranícke orgány, ale zo zákulisia podnikatelia Juraj Široký, Jozef Brhel, Vladimír Poór a Ivan Kiňo.

Spis Gorila, ktorého autenticitu polícia ani po dvoch rokoch vyšetrovania nespochybnila, ich označuje za akcionárov Smeru. Pridáva ešte Martina Glváča s prepojením na Fedora Flašíka.

„Pre ľudí ako Ivan Kiňo, Ján Gabriel či Jozef Brhel bol Smer vedľajšou investíciou, ak by sa HZDS nedostalo po voľbách do vlády,“ povedal v októbri 2005 časopisu Týždeň aj bývalý poslanec hnutia Jaroslav Jaduš.

Zdroj SME, ktorý nie je priamo v štruktúre strany, opisuje, ako Smer tvorili Brhel, Poór a Kiňo. Trojica podnikateľov, ktorí boli pôvodne pri Vladimírovi Mečiarovi, sa po voľbách v roku 1998 začala obzerať po novom perspektívnom lídrovi nového politického subjektu. V minulosti im pri tvorbe strany pomáhal aj Flašík.

„Vybrali si človeka, ktorý bol hotový. Nemuseli do neho investovať ani cent,“ hovorí zdroj SME.

Redakcia oslovila všetkých podnikateľov, ktorí sú so stranou a jej predsedom spájaní. „Pán Široký nevidí dôvod, aby sa vyjadroval k osobe predsedu vlády,“ odkázal hovorca Váhostavu. V roku 2006 sa Široký vyjadril, že o sponzoroch Smeru len číta. „Neviem o nich nič.“

Žiadosť o vyjadrenie odmietli aj Poór s Brhelom. Kiňo je podľa asistentky na dlhodobom pobyte v zahraničí a ťažko sa s ním spojiť.

V súvislosti so Smerom sa často spomína aj finančná skupina J&T. SME oslovilo jedného z jej zakladateľov Patrika Tkáča, ktorý najviac komunikuje navonok. O Ficovi však aj on hovoriť odmietol. „Medzi týmito pánmi nie je žiaden vzťah, preto sa nie je ani k čomu vyjadrovať,“ odpísala hovorkyňa Nikol Kubaská.

Proti svojim podnikateľom sa Fico podľa zdroja SME postavil iba raz. Bolo to pred voľbami v roku 2006, keď zoškrtal kandidátku, ktorú mu nadiktovali. Razantným postupom sa podľa spisu Gorila chválil šéfovi Penty Jaroslavovi Haščákovi v konšpiračnom byte 22. marca 2006.

„Beňová je mŕtva,“ povedal údajne Fico. V roku 2009 Monika Flašíková Beňová vstala z mŕtvych, keď uspela vo voľbách do Európskeho parlamentu. Tento rok ju Fico nasadil v župných voľbách, ale v súboji so šéfom SDKÚ Pavlom Frešom pohorela.

Cez podnikateľov podľa zdroja SME strana funguje doteraz. Dôkazom údajne je, že v súčasnej vláde má Fico iba troch vlastných ľudí - Dušana Čaploviča, Mareka Maďariča a Jána Richtera.

Zuzana Zvolenská a Ľubomír Jahnátek majú blízko k Širokému, Kaliňák, Ján Počiatek, Peter Kažimír či Tomáš Malatinský k Brhelovi, Ľubomír Vážny k Poórovi.