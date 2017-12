Po chorobe zomrel Ficov bývalý asistent Határ, známy z Gorily

Pracoval ako asistent v parlamente, riaditeľ sekretariátu Smeru i šéf kancelárie predsedu vlády.

17. dec 2013 o 20:51 Matúš Burčík, Monika Tódová





BRATISLAVA. V pondelok zomrel po onkologickom ochorení blízky spolupracovník Roberta Fica a dlhoročný člen Smeru František Határ.

Začínali ako kolegovia na ministerstve spravodlivosti, spolu odišli aj do politiky.

Határ pracoval ako Ficov asistent v parlamente, riaditeľ sekretariátu Smeru a počas prvej Ficovej vlády riaditeľ kancelárie predsedu vlády.

Zastavila ho Gorila

Rovnakú funkciu mal zastávať aj po voľbách v roku 2012, no Fico si to rozmyslel a Határ ostal šéfovať straníckej kancelárii.

Dôvodom bol spis Gorila. Podľa spisu zverejneného na internete sa Határ ako Ficova predĺžená ruka pravidelne stretával so šéfom Penty Jaroslavom Haščákom v byte na Vazovovej ulici.

Határ podľa spisu žiadal od Haščáka peniaze na vyplácanie zamestnancov strany v hotovosti. Peniaze nikdy neboli v oficiálnom účtovníctve.

„Fico hovoril, že ako kompenzáciu za to, že Határ nedostane lukratívnu funkciu v exekutíve, sa Fico o Határa ekonomicky postará,“ píše sa v Gorile.

„Pána Határa som sa na to pýtal, on to úplne poprel – je to úplný nezmysel,“ povedal o stretnutiach a čiernych peniazoch Fico.

Novinár Tom Nicholson na blogu upozornil, že Határovi za nevyjasnených okolností pribudli nehnuteľnosti. Kúpil ich od Ficovho suseda, vraj išlo o náhodu.

Határ, ktorý sa kedysi za Fica vyjadroval v médiách, s nimi od Gorily nekomunikoval. Fico ani Smer sa k jeho úmrtiu nechceli vyjadriť. Pohreb bude v piatok, Fico preto skráti návštevu Bruselu.

Premiér mlčí

Autorom Gorily je údajne bývalý analytik SIS Peter Holúbek, ktorý býval v susedstve konšpiračného bytu na Vazovovej. Z jeho bytu vraj tajná služba namontovala odpočúvacie zariadenie.

Odpočúvanie sa týkalo obdobia druhej vlády Mikuláša Dzurindu. Po nástupe Jozefa Magalu na čelo SIS mu Holúbek podľa Gorily napísal mail, v ktorom ho na kauzu upozorňoval.

Spomínal v ňom aj obavy o bezpečnosť svojej rodiny a podozrenia, že s Gorilou sa v SIS niekto snaží obchodovať. Spis prvýkrát unikol ešte za Ficovej vlády. Na internet ho niekto dal pred dvomi rokmi, 21. decembra 2011.

Fico nikdy neprezradil, či bol s Haščákom v konšpiračnom byte. Haščák, ktorý tvrdí, že Gorila je výmysel, to v minulosti poprel. Teraz sa ani on vyjadrovať nechce. „Ďakujeme za oslovenie, ale nemáme záujem na uvedenej téme spolupracovať.“

Fico je podľa Gorily jediný aktívny politik, ktorý byt navštívil. Jedným slovom by tak mohol potvrdiť alebo vyvrátiť dôležitú časť tohto spisu.