ALT: Fico pre mobily - NEMAZAT

17. dec 2013 o 0:00

Premiér o chvíľu oznámi, či bude kandidovať za prezidenta republiky. Kto sú jeho dôverníci? Kto a ako riadi Smer?

„Blízko k sebe si pripustí len veľmi málo ľudí. Je značne nedôverčivý,“ hovorí pod zárukou anonymity politik, ktorý je pri premiérovi od začiatku kariéry.

Medzi ľuďmi, na ktorých dá pri politickom rozhodovaní, je podľa neho Robert Kaliňák a šéf zboru poradcov Vladimír Faič. V minulosti to bol aj Marek Maďarič, teraz už veľmi nie. Ekonomické veci rieši Fico údajne cez podnikateľa Miroslava Výboha, stranícku ekonomiku cez Igora Federiča.

Ďalší človek z vedenia strany k dôverníkom v politických otázkach pridáva šéfa parlamentu Pavla Pašku. V ekonomických veciach si Fico podľa neho stále pýta rady od Vladimíra Sotáka: „Je to jeho liebling. Hlavne, keď chce poznať názor zamestnávateľov.“

Veľkú dôveru premiéra má súčasný šéf Národného bezpečnostného úradu Jozef Magala. Fico ho má za poradcu od začiatku, v roku 2006 z neho spravil riaditeľa Slovenskej informačnej služby.

„Má naňho veľký vplyv. Vystríhal ho pred podnikateľmi, od ktorých by mu mohlo hroziť nejaké nebezpečenstvo,“ hovorí zdroj blízky Smeru. Magala pred mesiacom oslávil už sedemdesiat rokov.

Verejne takmer vôbec nevystupuje. V životopise, ktorý vlani predložil ku kandidatúre na pozíciu šéfa NBÚ, pomenoval svoje vlastnosti a záujmy stroho: spoločenské a politické dianie, história, šport. V počítačových znalostiach sa charakterizoval ako pokročilý užívateľ MS Word, Excel a internet. Pasívne ovláda anglický a ruský jazyk.

Premiér rozhovor pre SME odmietol. Neodpovedal ani na otázky poslané mailom. Hovoriť zakázal aj riaditeľovi tlačového odboru Erikovi Tomášovi a ministrovi vnútra Robertovi Kaliňákovi, ktorý by ho ako predseda vlády mohol nahradiť.

Oslovili sme aj podnikateľa Výboha, ktorý je známy ako lobista a obchodník so zbraňami a v septembri sa stal honorárnym konzulom Monaka. Na odkaz neodpovedal. Ani ďalší oslovení ľudia z Ficovej blízkosti o ňom pod vlastným menom rozprávať nechceli. Viacerí prehovorili pod zárukou anonymity.

Ako rozhodujú?

Predsedníctvo Smeru, ktoré formálne rozhodne aj o kandidátovi na post prezidenta, má 36 členov. Zo spomínaných dôverníkov je medzi nimi Kaliňák, Maďarič, Faič, Federič a ešte Paška.

O tom, ako sa na rozhodovaní v strane podieľajú členovia mimo najužšieho okruhu, svedčí minulotýždňové vyjadrenie poslanca Viliama Jasaňa na otázku, čo si myslí o možnej kandidatúre Fica. „Nechám to na jeho rozhodnutí a myslím, že akékoľvek bude, bude správne.“

Člen vedenia Smeru odmieta, že by sa ľudia v strane Fica báli. „Vnútri prebiehajú vášnivé diskusie. Ale akokoľvek sa pohádame, nikdy sa to nedostane von. Je to výchovou, ktorú sme získali, keď sme boli prvé štyri roky v opozícii.“

Najväčšie diskusie podľa neho prebiehajú raz do týždňa na takzvanom vedení strany, ktoré býva spravidla v utorok. Bolo aj v utorok.

Stretávajú sa tam aj ľudia, ktorí oficiálne vo vedení nie sú, chodí tam aj Magala. „O téme sa diskutuje, až kým sa nevytvorí názor, ktorý potom strana navonok prezentuje ako jednotný.“ Príklady rozličných názorov tento člen uvádzať nechce.

„Práve tímovosť je jedna z vecí, ktorá je na Smere pútavá a ktorú iné strany nemajú. Predstava, že Fico vládne tvrdou rukou, je mylná, on má prirodzený rešpekt.“

Ukazuje to podľa tohto zdroja situácia, keď týždenník Plus 7 dní v auguste vyfotil premiéra, ako bozkáva svoju asistentku Janu Halászovú. Nikto z najbližších sa na to Fica nespýtal a už vôbec o tom ani len nežartoval.

„To by som si nikdy nedovolil. Určite to bola situácia, ktorú musel doma vysvetľovať. Manželka mu to však zrejme po toľkých rokoch toleruje.“

Človek blízky Smeru dodáva, že Fico je majster v kľučkovaní medzi jednotlivými záujmami tak, aby z toho vyšiel víťazne. „Ale konfliktné situácie nerieši. Nechá ich vyhniť.“

Člen vedenia strany ho charakterizuje ako nekonfliktného a vtipného človeka, hoci novinári s ním majú inú skúsenosť.

„Je to jeho obranný mechanizmus. On má pocit, že ste k nemu strašne nespravodliví, že vždy dostane na hubu. Naposledy, keď bol redaktor SME na prednáške na gymnáziu. Ten článok napísal s krvavými očami a jeho to vytočilo.“ Na nátlak hovorcu Tomáša a Kaliňáka sa však vraj od návratu do vlády snaží byť ústretovejší aj k médiám.

((vid))

Často sa spomína, že Smer neriadia stranícke orgány, ale zo zákulisia podnikatelia Juraj Široký, Jozef Brhel, Vladimír Poór a Ivan Kiňo.

Spis Gorila, ktorého autenticitu polícia ani po dvoch rokoch vyšetrovania nespochybnila, ich označuje za akcionárov Smeru. Pridáva ešte Martina Glváča s prepojením na Fedora Flašíka.

„Pre ľudí ako Ivan Kiňo, Ján Gabriel či Jozef Brhel bol Smer vedľajšou investíciou, ak by sa HZDS nedostalo po voľbách do vlády,“ povedal v októbri 2005 časopisu Týždeň aj bývalý poslanec hnutia Jaroslav Jaduš.

Zdroj SME, ktorý nie je priamo v štruktúre strany, opisuje, ako Smer tvorili Brhel, Poór a Kiňo. Trojica podnikateľov, ktorí boli pôvodne pri Vladimírovi Mečiarovi, sa po voľbách v roku 1998 začala obzerať po novom perspektívnom lídrovi nového politického subjektu. V minulosti im pri tvorbe strany pomáhal aj Flašík.

„Vybrali si človeka, ktorý bol hotový. Nemuseli do neho investovať ani cent,“ hovorí zdroj SME.

Redakcia oslovila všetkých podnikateľov, ktorí sú so stranou a jej predsedom spájaní. „Pán Široký nevidí dôvod, aby sa vyjadroval k osobe predsedu vlády,“ odkázal hovorca Váhostavu. V roku 2006 sa Široký vyjadril, že o sponzoroch Smeru len číta. „Neviem o nich nič.“

Žiadosť o vyjadrenie odmietli aj Poór s Brhelom. Kiňo je podľa asistentky na dlhodobom pobyte v zahraničí a ťažko sa s ním spojiť.

V súvislosti so Smerom sa často spomína aj finančná skupina J&T. SME oslovilo jedného z jej zakladateľov Patrika Tkáča, ktorý najviac komunikuje navonok. O Ficovi však aj on hovoriť odmietol. „Medzi týmito pánmi nie je žiaden vzťah, preto sa nie je ani k čomu vyjadrovať,“ odpísala hovorkyňa Nikol Kubaská.

Proti svojim podnikateľom sa Fico podľa zdroja SME postavil iba raz. Bolo to pred voľbami v roku 2006, keď zoškrtal kandidátku, ktorú mu nadiktovali. Razantným postupom sa podľa spisu Gorila chválil šéfovi Penty Jaroslavovi Haščákovi v konšpiračnom byte 22. marca 2006.

„Beňová je mŕtva,“ povedal údajne Fico. V roku 2009 Monika Flašíková Beňová vstala z mŕtvych, keď uspela vo voľbách do Európskeho parlamentu. Tento rok ju Fico nasadil v župných voľbách, ale v súboji so šéfom SDKÚ Pavlom Frešom pohorela.

Cez podnikateľov podľa zdroja SME strana funguje doteraz. Dôkazom údajne je, že v súčasnej vláde má Fico iba troch vlastných ľudí - Dušana Čaploviča, Mareka Maďariča a Jána Richtera.

Zuzana Zvolenská a Ľubomír Jahnátek majú blízko k Širokému, Kaliňák, Ján Počiatek, Peter Kažimír či Tomáš Malatinský k Brhelovi, Ľubomír Vážny k Poórovi.

Nenormálny pracant

V rokoch 1982 až 1986 študoval Fico na Právnickej fakulte UK v Bratislave. „Bol veľmi sebavedomý, zapájal sa do diskusií,“ spomínal v roku 2009 pre SME jeho pedagóg Jozef Moravčík, ktorý bol v roku 1994 predsedom vlády.

Životopis 15. septembra 1964 - narodil sa v Topoľčanoch. 1986 - ukončil štúdium na Právnickej fakulte UK v Bratislave. 1986 - 1987 - absolvoval základnú vojenskú službu. 1992 - získal titul CSc. s témou Trest smrti v Československu. 1992 – 1995 - pracoval na Právnickom inštitúte Ministerstva spravodlivosti SR. 1992 - sa stal poslancom za SDĽ. 1994 - stal sa agentom pre zastupovanie Slovenska pred Európskym súdom pre ľudské práva. 1996 - kandidoval za predsedu SDĽ, v poslednej chvíli sa stiahol a stal sa podpredsedom. 1999 - nezískal žiadnu významnú funkciu, vystúpil z SDĽ. december 1999 - stal sa predsedom Smeru. 2002 - Smer neuspel vo voľbách a skončil až tretí za HZDS a SDKÚ. 2006 - Smer získal v predčasných vo+ľách vyše 29 percent a zostavil vládu s HZDS a SNS. 2010 - Tesne pred voľbami sa objavili informácie o pochybnom financovaní Smeru. Strana skonèila v opozícii. október 2011 - pád vlády Ivety Radičovej. 2012 - Fico získal vo voľbách vyše 55 percent hlasov a zostavil jednofarebnú vládu.

Niektorí spolužiaci ho vnímali ako sólistu a kariéristu. Spolužiak Milan Galanda, ktorý bol neskôr poslancom za VPN, hovorí, že s nimi nechodil na pivo ani na žiadne akcie.

„Bol to snaživý študent, ktorý išiel od prvého ročníka za červeným diplomom. Vždy sa snažil robiť všetky skúšky za jedna. Myslím, že aj dvojku z vedeckého komunizmu si išiel opraviť.“

Súčasný premiér sa angažoval aj vo fakultnom výbore Socialistického zväzu mládeže. Od apríla 1986 bol členom KSČ. Podľa Galandu bol pre komunistov ideálny typ. „Strana sa vždy snažila pokryť všetky spoločenské vrstvy. Robo pochádzal z chudobnejších pomerov, bol to mladý a perspektívny právnik.“

Pomery za socializmu zvykne Fico chváliť. Známy je jeho výrok, že November 1989 si ani nevšimol. Vyzdvihoval, ako v roku 1989 strávil dovolenku na Malte. Našetril si vraj na ňu z prospechového štipendia. V tom čase to bola pre bežného Slováka lukratívna destinácia.

Po revolúcii sa zamestnal v Právnickom inštitúte ministerstva spravodlivosti. V rokoch 1994 až 2000 bol agentom Slovenska v konaní pred Európskym súdom pre ľudské práva.

V tom čase sa podľa zistení SME zoznámil s predsedom Najvyššieho súdu Štefanom Harabinom, ktorému za prvej vlády s HZDS a SNS umožnil nástup do kresla ministra spravodlivosti. Ani Harabin o Ficovi so SME nechcel hovoriť.

Do Strany demokratickej ľavice (SDĽ) ho presadil Ľubomír Fogaš. Aj tam sa podľa zdroja blízkeho Ficovi ukázal ako „nenormálny pracant“. Spomína, ako SDĽ využívala pomoc od partnerov zo Švédska a Veľkej Británie. „Súčasťou boli aj školenia komunikácie. On bol v tomto najpoctivejší žiak.“

Snaživosť zaberala, už pred voľbami v roku 1992 získaval popularitu. Za vlády Vladimíra Mečiara sa zviditeľnil, keď ako jediný opozičný poslanec zostal v parlamente na nočnom zasadnutí z 3. na 4. novembra 1994.

Označované je ako noc dlhých nožov. Vznikajúca Mečiarova koalícia vtedy mocensky ovládla štátnu správu, verejnoprávne médiá aj Generálnu prokuratúru. Zároveň dosadila svojich ľudí do všetkých funkcií, na ktoré mal parlament dosah.

„Je po voľbách, zvyknite si,“ odkázal opozícii vtedajší premiér Mečiar. Tá na protest opustila rokovaciu sálu. Okrem Fica.

V roku 1996 sa 32-ročný Fico ako najvážnejší kandidát uchádzal o post šéfa SDĽ, na poslednú chvíľu sa však stiahol a zvíťazil Jozef Migaš. Za nečakaným krokom malo byť vydieranie, údajne ho nútili, aby sa vzdal v prospech Fogaša kompromitujúcimi fotkami s poslankyňou strany. Zábery sa na verejnosť nikdy nedostali.

„Viem, že boli tie fotky. Nevidel som ich, ale viem o ľuďoch, ktorí ich videli,“ hovorí zdroj z prostredia SDĽ. V roku 2006 túto verziu pre časopis Týždeň pripustil aj bývalý poslanec Smeru Bohumil Hanzel. „Počul som niečo v tomto zmysle. Aj mňa prekvapilo, ako vehementne išiel do tých volieb a potom kandidatúru stiahol.“

Podobne sa vyjadril aj bývalý člen SDĽ a dnešný primátor Bratislavy Milan Ftáčnik. „Ale nemyslím si, že to bol jediný dôvod,“ uviedol s tým, že Ficov krok ho vtedy prekvapil. „Bol som sklamaný ako viacerí členovia strany, ktorí mu verili.“

Fico v roku 1998 na protestoch pred Markízou

Ďalšia rana v strane prišla po voľbách 1998, keď SDĽ namiesto Fica nominovala za podpredsedu vlády Fogaša. V tom čase pre Fica prichádzali do úvahy posty generálneho prokurátora či podpredsedu parlamentu. Neušlo sa mu nič.

Fogaš povedal, že nemá problém o vzťahu s Ficom hovoriť, a keď si nájde čas, tak sa určite ozve. Potom sa už neozval. SME ho oslovovalo opakovane.

V januári 1999 sa Fico ako druhý najpopulárnejší politik vzdal funkcie prvého podpredsedu strany. O osem mesiacov zo strany neštandardným spôsobom vystúpil. Predseda SDĽ Migaš 3. septembra 1999 oznámil, že Fico odchádza a zakladá vlastný politický subjekt.

Fico to najprv poprel. Vtedajší hovorca SDĽ a dnešný tajomník ministerstva práce Braňo Ondruš bránil Migaša a Ficov postup označil za nekorektný. Ustanovujúci snem Smeru bol 11. decembra 1999. SDĽ sa v decembri 2004 zlúčila so Smerom, Migaš je od roku 2008 veľvyslancom v Moskve.

Vo voľbách v roku 2002 skončil Smer s 13 percentami tretí za HZDS a SDKÚ. Fico sa stal premiérom až v roku 2006, keď vytvoril koalíciu s Mečiarom a Jánom Slotom, ktorí v 90. rokoch dostali Slovensko do medzinárodnej izolácie.

Koaliční partneri stáli tiež za niektorými z najväčších káuz prvej Ficovej vlády - SNS zodpovedalo za nástenkový tender či predaj emisií, HZDS za podozrivé prevody pôdy. Ani toto rozhodnutie podľa zdroja z vedenia Smeru Fico neľutuje.

„On to za chybu nepovažuje, iba sme ich mali lepšie kontrolovať. Bolo to veľmi ťažké, ale nemali sme na výber. Voliči nám jasne hovorili, že s SMK nesmieme ísť do vlády. Možno, keby už vtedy existoval Most, bolo by to iné. Ale Dzurinda vtedy stále lámal Mečiara a dával mu ponuky, ktoré sa nedali odmietnuť.“

Milovník a pôžitkár

Pri voľbe predsedu SDĽ sa intímne fotky na verejnosť nedostali, ale citlivé zábery prenasledovali premiéra aj neskôr. Prvé, čo podľa Gorily Fica na schôdzke so šéfom Penty Haščákom zaujímalo, bolo to, či na neho existujú kompromitujúce materiály.

Pýta sa v súvislosti s tým, že keď odstavil Flašíka, ten mu môže teraz škodiť. „Čo môže na mňa použiť? Že som nejakú babu stískal na letisku?“

Fotku, ako sa objíma s právničkou Zuzanou Kupcovou, zverejnil Nový Čas ešte v roku 2004. Aféra mu vtedy navonok neuškodila. No ak by boli Ficove vyjadrenia z Gorily autentické, naznačovalo by to, že kompromitujúce fotografie so ženami môže brať ako svoje slabé miesto.

Fotku, ako sa bozkáva s asistentkou Janou Halászovou, zverejnil denník Plus jeden deň v auguste tohto roka. V roku 2010 Nový čas zverejnil video, na ktorom sa Fico s Halászovou zabáva v bratislavskom gaybare.

Na otázky o vzťahoch so ženami Fico neodpovedá. Zároveň si však zakladá na oslavách Medzinárodného dňa žien, ktoré každoročne sprevádzajú mítingy Smeru po celom Slovensku.

S manželkou Svetlanou sa zoznámil počas štúdia. Na verejnosti sa veľmi neukazujú. Svetlana Ficová je dcérou sudcu Jaromíra Svobodu, ktorý sa v roku 1988 stal podpredsedom Najvyššieho súdu.

„Išlo o nomenklatúrny káder, takže to červené pozadie tam bolo veľmi kvalitné,“ povedal v roku 2009 Ficov spolužiak z internátu Martin Šrank, ktorý bol neskôr v KDH.

V súčasnosti je Ficová advokátkou. Učí na Právnickej fakulte Univerzity Komenského. Na mail so žiadosťou o rozhovor nereagovala.

Aj na pomoc manželky sa premiér odvoláva pri dokladovaní luxusu, ktorý ho obklopuje. Tak vlani vysvetľoval, ako si z premiérskeho platu môže dovoliť platiť 2650 eur mesačne za podnájom vo vychýrenej rezidencii Bonaparte.

V roku 2009 Nový Čas informoval, že Fico má hodinky od švajčiarskej firmy IWC, ktoré bežne stoja 20-tisíc eur. Premiér tvrdil, že ich dostal darom od manželky.

Na rozdiel od ministra dopravy Jána Počiatka Fico v majetkových priznaniach hodinky neuvádza. „Ak dostal hodinky za 20-tisíc eur, mal ich priznať. Ak to neurobil, porušil ústavný zákon,“ hovorí bývalý šéf parlamentného výboru pre nezlučiteľnosť funkcií Miroslav Beblavý.

Pred mesiacom podal poľský minister dopravy Slawomir Nowak demisiu, keď sa prevalilo, že v priznaní zatajil hodinky za niekoľko tisíc eur.

Fico bol v minulosti hlavným autorom zákona o preukazovaní majetku, ktorý presadil počas prvej vlády v roku 2010. V praxi však zákon nefunguje a doteraz nikoho nepostihol.

Po zverejnení fotografií s asistentkou Halászovou SME zistilo, že šéf reštaurácie, do ktorej si vyrazili, má zákazky na Úrade vlády.

Jedného z najznámejších kuchárov Mariána Fila si Fico najíma, aby pripravoval slávnostné večere pre oficiálnych hostí v priestoroch Úradu vlády. Naposledy to bol v októbri obed pre francúzskeho prezidenta s delegáciou za vyše 2800 eur.

Podozrenia, že aj obed s asistentkou vo Filovej reštaurácii Afrodita v Čereňanoch mohol byť súčasťou týchto služieb, premiér dôrazne odmietol. Platbu za večeru však nezdokladoval.

„Čo je vás do toho, že idem na súkromnú večeru?“ odpovedal. Jeho tlačový odbor zdôrazňoval, že Filo poskytuje premiérovi služby výlučne v priestoroch Úradu vlády, čo doložil aj faktúrami.

Z faktúry z októbra 2012 na 1500 eur, ktorú si SME dodatočne vyžiadalo na základe infozákona, však vyplýva, že v jednom prípade služby boli poskytnuté vo Ficovom apartmáne. Išlo o neformálnu večeru pre vybraných premiérov, ktorí prišli do Bratislavy na stretnutie združenia Priateľov kohézie. V oficiálnom programe táto večera nebola uvedená.

Pri dokazovaní, ako šetrí, šéf Smeru v októbri upozorňoval, že faktúry za mobil mu miesto Úradu vlády prepláca jeho strana. Smer v minulosti hradil aj jeho lety súkromnými lietadlami.

Medzi nehnutelnosťami Fico v priznaní uvádza len rekreačnú chatu a vinicu. V minulosti mal s manželkou dva byty, ktoré predali.

Bývalý šéf SDKÚ Mikuláš Dzurinda v roku 2007 na Fica vytiahol, že vinicu získal cez podozrivú reštitúciu. Prirovnal to k známej kauze Veľký Slavkov, keď podnikatelia blízki HZDS za prvej Ficovej vlády získali od Slovenského pozemkového fondu lukratívne územie vo Vysokých Tatrách. „Dzurinda u mňa skončil. Aj ako človek, aj ako politik,“ reagoval Fico.

V tom istom roku sa prevalilo, že premiérova matka Emília získala v bratislavskom Ružinove dvojizbový byt od firmy Ikores Slovakia. Jej majiteľ Jozef Kopecký daroval Smeru 200-tisíc korún. Po nástupe prvej Ficovej vlády získal od štátu viaceré lukratívne zákazky. Emília Ficová je ako majiteľka bytu zapísaná doteraz.

Menej známa je však už rekonštukcia Ficovej chalupy na Záhorí. V rokoch 2001 a 2002 dostal Fico spolu milión korún od firmy Q-EX zakladateľa Smeru Bohumila Hanzela. Peniaze boli oficiálne určené na vydanie publikácií Nutná obrana a Dobrý deň, cestná kontrola.

Čitateľom v nich Fico radil v právnych veciach. V roku 2010, keď Hanzel začal rozprávať o nečistom financovaní Smeru, povedal pre SME, že peniaze boli pomocou Ficovi, ktorý vtedy rekonštruoval chatu. Premiér vtedy na Hanzela nereagoval.

Vlastnou hlavou

Štyri týždne pred voľbami 2010 Hanzel povedal, že kampaň Smeru v roku 2002 stála niekoľkonásobne viac, ako povoľuje zákon. Sumu vyčíslil na 284 miliónov korún, pričom peniaze mali ísť od sponzorov strany s vedomím Fica.

Ten podozrenia z nekalých praktík odmietol. O Hanzelovi povedal, že mu ho je „úprimne ľudsky ľúto“. Ten zo strany odišiel.

Keď teraz redakcia oslovila Hanzela, aby sa vyjadril na tému Fico, privolil. Upozornil, že o ňom bude hovoriť pozitívne. Dohodnuté stretnutie na poslednú chvíľu zrušil. Telefón už potom nedvíhal.

Pred voľbami 2010 bola zverejnená aj zmluva medzi dnes už nebohým podnikateľom Ľubomírom Blaškom a bývalým šéfom volebnej kampane Fedorom Flašíkom na 32-miliónov eur. Blaško mal za to podľa zmluvy dostať možnosť nominovať svojich ľudí na ministerstvách, v parlamente a vo firmách s účasťou štátu.

Dva dni pred voľbami do SME niekto doručil nahrávku hlasu podobného Ficovi, ktorá podobné praktiky dokresľovala.

„Budem teda hovoriť aj s inými ľuďmi bez toho, aby bolo treba za každú cenu hovoriť aj s nimi. Ja len môžem povedať, že som zabezpečil, a toto môžem povedať, dúfam, že to nikto nepočúva, zabezpečil som na tento rok 35, na budúci rok asi 40, plus teda ďalšie veci. Zabezpečil som ich, ako tie peniaze, vlastnou hlavou. Oficiálne prídu a budú normálne vykryté v strane. To, že sa pri tom motal Fedor, nemôže znamenať, že ma niekto bude držať za gule, to sa nesmie stať. Aj preto som urobil niektoré rozhodnutia vo vzťahu k týmto financiám. Som sa vymanil od Fedora a povedal som: Fedor, ja som dal do toho hlavu a nie ty si dal do toho hlavu, takže ja budem teraz o niektorých veciach rozhodovať. Napriek tomu si myslím, že musí vzniknúť nejaká paralelná finančná štruktúra, ktorá musí byť k dispozícii pre účely aj volebnej kampane a ďalších vecí."

Odmietol, že hlas patrí jemu. Nahrávku označil za „špinavú, špinavú a ešte raz špinavú kampaň“. „Takýchto nahrávok na vás vyrobím, koľko budem chcieť“. Zverejnenú zmluvu Blaška s Flašíkom označil za podvrh.

Vyšetrovanie podozrení z nekalého financovania Smeru išlo do stratena. Špeciálny prokurátor Dušan Kováčik trestné stíhanie zastavil v decembri 2010 bez toho, že by dal nahrávku na expertízu.

Pri preverovaní zmluvy vystačil s Flašíkovým tvrdením, že podpis na dokumente nepatrí jemu.

Ani kauzu hlasu nie sú ľudia blízki Ficovi ochotní označiť za chybu. „Ťažko hovoriť o chybách, keď celé roky stúpame preferenčne hore.“

Aj mimo záznamu odmietajú, že by mohlo ísť o Ficov hlas. Nahrávka však premiéra zrejme hnevá. Keď ho naposledy denník SME žiadal o rozhovor, ako podmienku chcelo jeho tlačové oddelenie dať to, že túto tému otvárať nebudeme. V minulosti už o nahrávke pre SME hovoril.

Chce sa mu odísť?

„Neviem, prečo by kandidoval, nedávalo by to zmysel. Táto strana by bez hlavy bola tak trochu bezhlavá,“ hovorí spravodajca Českého rozhlasu Ľubomír Smatana, ktorý v roku 2010 napísal o Slovákoch knihu Jánošíci s ťažkou hlavou.

Pripomína, že právomoci prezidenta sú podstatne menšie ako právomoci premiéra. „Pri jeho pracovnom tempe a aktivitách by sa vo funkcii prezidenta nudil.“

„Je to pravdepodobne prvý politik na Slovensku, ktorý si uvedomuje, kedy je nasýtenie tvárou a menom už také, že človek by mal pomýšľať na odchod. A funkcia prezidenta je preňho vhodným záverom,“ vysvetľuje zdroj z vedenia Smeru dôvody, pre ktoré Fica láka prezidentský palác.

Ešte pred pár týždňami sa ľudia v Smere o Ficovej kandidatúre za prezidenta vyjadrovali optimisticky. Problém nastal, keď v novembrových župných voľbách porazil kandidáta Smeru Vladimíra Maňku extrémista Marian Kotleba.

Fico pred rozhodujúcim zápasom použil nešťastný výrok, že proti Kotlebovi by vyhralo aj vrece zemiakov. Prehra Smeru zatienila aj prijatie Fica v Bielom dome, ku ktorému došlo deň pred župným hlasovaním.

Odvtedy sa už podľa straníkov situácia zase upokojila. Minulý týždeň Fico priviezol vládnym špeciálom paraglajdistov, ktorých zadržiavali v Iráne. Razantne sa postavil k niektorým kauzám - zrušil napríklad sponzoring Transpetrolu pre jachtárov.

Na decembrovom slávnostnom sneme Smeru hovoril Fico o plánovanom znižovaní nezamestnanosti a raste miezd v budúcom roku. Straníkom dohováral, aby sa prehry ich kandidáta v prezidentských voľbách nezľakli.

„Nech to bude akokoľvek s prezidentskými voľbami, Smer v roku 2016 vyhrá parlamentné voľby. Toto je náš cieľ a v tomto cieli nás nemôže nič vyrušovať.“

Premiér spraví za polhodinu podľa vlastných slov 1000 klikov