Fico chce byť prezidentom. Oznámil, že kandiduje

Premiér vraví, že sa ide o funkciu uchádzať v plnej politickej kondícii. Je za tým vraj kolektívna úvaha.

18. dec 2013 o 13:50 Miroslav Kern, Miroslav Kern, Jana Čevelová

Kto kandiduje stranícki kandidáti

Pavol Hrušovský (KDH, SDKÚ, Most­-Híd)

Peter Osuský (SaS)

Gyula Bárdos (SMK)

Jozef Šimko (SMS)

Stanislav Martinčko (KOS)

Robert Fico (Smer) občianski kandidáti: Radoslav Procházka

Andrej Kiska

Ján Čarnogurský

Milan Kňažko

Milan Melník

Ľubica Blašková

Jozef Behýl

Leonid Chovanec

János Bózsa

BRATISLAVA. Premiér a šéf Smeru Robert Fico oznámil v historickej budove Slovenskej národnej rady svoju kandidatúru na prezidenta.

Ako povedal v prejave, predsedníctvo Smeru jeho kandidatúru schválilo jednomyseľne.

Podľa neho je povinnosťou vládnej väčšiny postaviť kandidáta na prezidenta a garantovať politickú stabilitu v krajine.

Na stretnutie prišli členovia vlády, poslanci Smeru i veľvyslanci.

Fico ich pozvanie zdôvodnil tým, že považoval za správne oznámiť svoje rozhodnutie bezprostredne, pretože budú priamo informovať svoje krajiny.

Poslancov z ďalších strán nepozvali.

Smer o možnom nástupcovi na poste premiéra v prípade, ak by sa Fico stal prezidentom, mlčí.

video //www.sme.sk/vp/28855/

Minútu po minúte sme ukončili

16:00 Robert Fico je skúsený politik s vysokou dôverou medzi občanmi, zo súčasných kandidátov má najväčšie skúsenosti aj najväčší rozhľad a je veľmi pozitívne vnímaný v zahraničí. Týmito slovami komentoval prezident Ivan Gašparovič Ficovo rozhodnutie.

Gašparovič je podľa svojho hovorcu Marka Trubača presvedčený, že Fico by v pozícii hlavy štátu dokázal hľadať konsenzus pri rozhodovaní o dôležitých otázkach týkajúcich sa sociálneho postavenia občanov, vnútornej ako aj zahraničnej politiky. "Prezident už musí byť vyzretá osobnosť rokmi, skúsenosťami aj vedomosťami," povedal.

Prečítajte si tiež: S kým sa radí a ako sa rozhoduje Robert Fico

15:51 "Bola to zrejme opcia Smeru a predpokladám, že alternatívny kandidát nebol zrejme ochotný," povedal pre TASR kandidát SaS Peter Osuský.

Podľa jeho slov sa ako o alternatíve uvažovalo práve o súčasnom ministrovi zahraničných vecí Miroslavovi Lajčákovi. "Robert Fico zrejme pochopil, že žiadna iná alternatíva, ktorá by dávala Smeru istú nádej na úspech, okrem jeho osoby už nie je," dodal Osuský.

15:50 SDKÚ podporí Pavla Hrušovského. Podľa agentúry SITA o tom rozhodlo prezídium strany.

15:47 Ficovi podľa Bélu Bugára (Most-Híd) pomáha rozbitosť pravicovej scény. Nepredpokladá však, že by premiér vyhral prezidentské voľby v prvom kole.

video //www.sme.sk/vp/28859/

Figeľ: Skúšal to aj Mečiar a porazili sme ho

15:45 "Premiér sa rozhodol, že istoty pre svojich voličov vymení za istoty pre seba," píše vo vyhlásení tlačový tím ďalšieho prezidentského kandidáta Milana Kňažka.

"Isté je, že opúšťa svojich voličov a dezertuje z funkcie premiéra, pretože nedokáže splniť svoje sľuby. Robert Fico potvrdil, že mu ide o koncentráciu moci, ktorú skrýva za marketingové reči o sociálnom zmieri a takzvanej stabilite," odkazuje Kňažko.

15:20 Kandidatúra premiéra Fica je zbabelým útekom pred zodpovednosťou, povedal líder SaS Richard Sulík. "Najprv nasľuboval istoty a ľudia, ktorí mu verili, teraz zisťujú, že tieto sľuby nebude mať kto naplniť."

Nepáči sa mu tiež, že sa celé podujatie odohralo v čase rokovania parlamentu, ktoré poslanci Smeru opustili, aby boli pri ohlásení Ficovej kandidatúry osobne.

"To, čo predviedol dnes, že si tam nechal naordinovať všetkých kolesíkov, považujem za nepekný krok voči demokracii, lebo on zneužíva poslanecký klub na osobné prezentácie," dodal Sulík.

14:58 Ministri postupne z budovy odchádzajú bez slova. Len Marek Maďarič pre SME povedal, že bude mať na starosti obsahovú stránku kampane Roberta Fica.

14:54 Ohlásenie kandidatúry Fica nie je prekvapivé, povedal pre TASR líder OĽaNO Igor Matovič.

"Počítali s tým prieskumné agentúry, počítala s tým opozícia. Všetci vedeli, že Robert Fico si potrpí na marketing, tak hľadal najlepšiu príležitosť. Toto je ideál, je pár dní pred Vianocami, tak to bude hlavná téma, keď sa stretnú rodiny. Premysleli to dopredu, je to veľmi dobre prepočítané," uznal Matovič.

14:51 Rok 2014 môže byť podľa predsedu KDH Jána Figeľa rokom politického zlomu, pretože výsledok Roberta Fica v prezidentských voľbách môže byť pre Smer Pyrrhovo víťazstvo alebo osobná prehra.

Ako povedal Figeľ pre agentúru SITA, "podobný pokus urobil neúspešne, ba opakovane aj Vladimír Mečiar a porazili sme ho opakovane".

Podľa Figeľa šancu poraziť v prezidentských voľbách Fica má Pavol Hrušovský.

video //www.sme.sk/vp/28856/

Tlačovka ku kandidatúre bude v januári

14:46 Robert Fico odišiel zo starej budovy Slovenskej národnej rady. Ochranka odsunula novinárov tak, aby sa k nemu nedostali.

14:45 Tlačovka na tému Ficovej kandidatúry bude niekedy v januári, vraví jeho hovorkyňa.

14:42 Poslankyňa Smeru Magda Košútová padá zo schodov. Zachraňuje ju redaktor Markízy. Otrasená vraví, že nevie, kto bude premiér.

14:41 Zamestnankyňa Úradu vlády posiela novinárov na prízemie. Na Fica nemôžu čakať, brífing vraj nebude.

14:40 „Vítam premiérovu kandidatúru, pretože obnažuje základný motív prezidentských volieb," píše vo svojom stanovisku prezidentský kandidát Radoslav Procházka.

"Na jednej strane úsilie o generačnú a morálnu obnovu verejnej služby na Slovensku, na druhej strane pokus vyčerpanej politickej generácie 90. rokov zabezpečiť svoje pozície v štáte takmer naveky. Ľudia si vyberú, moja ponuka zostáva rovnaká: silný prezident, ktorý bude aktívnou protiváhou politickým stranám.“

14:39 "Bolo by chybou, keby prezident vo svojej funkcii len zbieral politické skúsenosti. Musí prinášať predvídateľnosť svojich rozhodnutí, musí byť garantom záväzkov voči európskym a transatlantickým štruktúram," povedal Fico.

14:38 Fico hovorí, že chcel oznámiť rozhodnutie bezprostredne a nie sprostredkovane. Praje krásne Vianoce a končí s prejavom. Potlesk trval osemnásť sekúnd. Hovorkyňa po Ficovom prejave pozvala všetkých zúčastnených na čašu vína.

14:33 Fico hovorí o tom, čoho všetkého musí byť schopný prezident. Opis sedí naňho. Chce byť vlasteneckým prezidentom. Spomína aj maticu slovenskú. Bude hľadať témy spájajúce a nie rozdeľujúce. Ak získa dôveru ľudí, nezmení ani svoje hodnoty. Jednu vetu venoval aj menšinám. "Svoju kandidatúru chápem ako službu Slovensku," povedal.

14:31 Robert Fico oznámil, že bude kandidovať na post prezidenta republiky. Poslanci tlieskajú, veľvyslanci decentne zaťapkali. Fico vraví, že sa ide o funkciu uchádzať v plnej politickej kondícii. Je vraj za tým kolektívna úvaha.

Hovoril o tom, čo robia inak ako pravica

14:30 Fico sa sťažuje na Milana Kňažka, ktorý o Smere hovorí ako extrémistoch.

14:28 V parlamente je zhánka po poslancoch Smeru, ktorí počúvajú svojho šéfa. Pre ich neúčasť pravica zvolala poslanecké grémium.

14:25 Fico hovorí o stabilite, hrozbe lacného populizmu, skepse v Európe. Andrej Kolesík má ako jeden z mála v rukách iPhone. Občas naňho nesmelo pozrie. Zapne si displej, ale hneď ho vypne.

14:20 Zatiaľ sa netlieska. Smer poňal akciu slávnostne. Všetci poslanci okrem troch majú čierne obleky. V čiernom je aj Dušan Galis. Má problém sa vmestiť do radu stoličiek, a tak ako jediný sedí šikmo. Pozorne načúva.

14:15 Fico hovorí hlavne o tom, čo robia inak ako pravicová vláda. Sľubuje, že sa nebudú zvyšovať ceny energií a o tom, ako sa darí krajine. Slovensko bude patriť medzi krajiny s najvyšším hospodárskym rastom v rámci eurozóny, vraví.

Hovorí to isté, čo vravel straníkom na slávnostnom sneme Smeru 7. decembra v Nitre. Opisuje, čo všetko urobila jeho vláda, aby sa ľudia mali lepšie a menej pocítili dôsledky krízy.

14:14 Televízia TA3 už oznamuje, že kandidátom Smeru na prezidenta bude Robert Fico.

14:12 Dopredu k premiérovi môžu ísť len vybraní fotografi a kameramani. Ostatní sú vzadu alebo na balkóne.

14:10 Robert Fico začal príhovor predstavením toho, čo robila vláda. Publikum udržuje v pozornosti aj tak, že upozorňuje, že niečo oznámi. Všetci pozorne počúvajú, iba zopár diplomatov so slúchadlami ťuká do mobilov.

Prečítajte si tiež: Fico vyčítal straníkom chyby a pripustil prehru v prezidentských voľbách

Z poslancov pozvali len tých zo Smeru

14:07 Ľubomír Jahnátek sa usmieva. Rozopol si sako a v prvom rade vtipkuje so Zuzanou Zvolenskou. Štefan Harabin zamieril k predsedovi NKÚ Jánovi Jasovskému. Renáta Zmajkovičová zvolila konzervatívny outfit s bielym golierom.

14:05 Prišiel aj premiér a predseda Smeru Robert Fico. Akcia sa začína. Hrá hymna. Na mieste je aj predseda Najvyššieho súdu Štefan Harabin. Prázdnych je v sále len niekoľko miest. Hovorkyňa vlády Beatrice Szabóová víta premiéra a všetkých prítomných, aj poslancov Smeru. Iných zrejme nepozvali. Hovorkyňa hovorí, že Fico počas príhovoru prednesie zásadné stanovisko k prezidentským voľbám.

14:00 V pravej časti sály sedia poslanci Smeru, vľavo diplomati. Vpravo je mĺkvo a disciplinovane, vľavo sa vtipkuje a diskutuje. V sále sedí aj nová česká veľvyslankyňa Lívia Klausová. Dorazil aj poslanec Smeru Andrej Kolesík, píše zo Župného námestia redaktor SME Miroslav Kern.

13:56 Ak by Fico odstúpil z postu premiéra, Smer by to podľa ministra dopravy Jána Počiatka neoslabilo. "Nemyslím si to," povedal.

video //www.sme.sk/vp/28853/

Prišiel aj Ficov exporadca a agent ŠtB Machala

13:55 V sále je už teraz okolo šesťdesiat ľudí. Postupne prichádzajú aj veľvyslanci. Medzi prvými prišla veľvyslankyňa Kuby. Dorazili aj ambasádori USA a Nemecka.

13:52 Na Župné námestie najprv prichádzali poslanci Smeru, iných tu niet. Prišiel aj bývalý Ficov poradca a agent Štátnej bezpečnosti Drahoslav Machala. Vytrvalo diskutuje s bývalým redaktorom denníka Slovenská republika Františkom Raslavským.

13:48 Dnu vpustili aj novinárov. Píšucich oddelili, poslali ich na balkón. Kameramani aj fotografi mohli vojsť do sály.

13:45 Do historickej budovy Slovenskej národnej rady sa schádzajú prví hostia. Je medzi nimi šéf Ficových poradcov Vladimír Fajč a poslanci Smeru.

Budovu stráži polícia. Pred ministerstvom kultúry stojí naštartované BMW Mareka Maďariča. Aj on by mal prísť. Vyhriata limuzína ho odvezie asi 300 metrov.

Čo viete o Robertovi Ficovi? Otestujte sa: