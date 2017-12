SaS opäť neuspela, bezplatné sterilizácie nebudú

Podľa Lucie Nicholsonovej by bezplatné dobrovoľné sterilizácie obmedzili prípady nezodpovedných matiek.

18. dec 2013 o 12:21 TASR

BRATISLAVA. Ženy, ktoré budú chcieť podstúpiť sterilizáciu, budú musieť naďalej za zákrok platiť.

Opozičná SaS opäť po roku nepresadila novelu zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorá dávala matkám s minimálne štyrmi deťmi, alebo matkám starším ako 35 rokov s minimálne tromi deťmi nárok na bezplatnú dobrovoľnú sterilizáciu.

Ukazujú na prípad zo Šaroviec

Liberáli takto reagovali aj na nedávny prípad zo Šaroviec v okrese Levice, kde matka živého novorodenca zabalila do obliečky, vložila ho do igelitového vreca a hodila do latríny. Dieťa zomrelo.

Lucia Nicholsonová (SaS) je presvedčená, že ak by táto žena, ktorá sa o svojich ďalších päť detí, podľa jej slov, príkladne starala, mala možnosť bezplatnej sterilizácie, určite by ju využila.

"Tento návrh zákona je v prvom rade zodpovedný. Nebojíme sa pomenovať to, k čomu dochádza v rómskych osadách. Myslím si, že je to riešenie namieste, ktoré by nebolo odmietnuté zo strany Európskej únie ani iných medzinárodných organizácií," argumentovala poslankyňa.

Nicholsonovej sa nepáči, že vládny Smer tento návrh pred rokom odmietol, ale iné riešenie nepriniesol.

"Za ten čas, ako sa nečinne prizeráme, narodili sa do osád a do chudoby desiatky či stovky detí," upozornila.

Súčasnému systému poslankyňa vyčíta privysoké ceny za sterilizácie, ktoré sa podľa jej slov pohybujú od 300 do 500 eur, v súkromných zdravotníckych zariadeniach sú ešte vyššie.

Žiadosť a lehotu by zachovali

V súčasnosti možno vykonať sterilizáciu len na základe písomnej žiadosti s tým, že pacient, ktorému bude sterilizácia vykonaná, musí byť plne informovaný o celom zákroku, alternatívnych metódach antikoncepcie a plánovaného rodičovstva, možnej zmene životných okolností, ako aj o možnom zlyhaní a medicínskych dôsledkoch sterilizácie.

Porozumenie a súhlas vyjadrí pacient podpisom pod písomný informovaný súhlas.

Od okamihu podpísania informovaného súhlasu do vykonania zákroku musí potom ešte uplynúť minimálne 30 dní, počas ktorých možno informovaný súhlas odvolať.

Nicholsonovej novela mala zachovať súčasné nastavenie podmienok na vykonanie sterilizácie, ktorá mala byť aj naďalej vykonávaná výlučne na základe písomnej žiadosti.

Meniť sa nemala ani lehota, keď od podpísania informovaného súhlasu po zákrok musí uplynúť minimálne 30 dní.

Podľa návrhu právnej normy mal byť pri podpise informovaného súhlasu prítomný aj iný zdravotnícky pracovník, napríklad ošetrujúca zdravotná sestra.