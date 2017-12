Vianoce po rozvode. Ako si delia deti známe rodiny

Štedrý večer je citlivá téma každej rozvedenej rodiny. Dá sa vyriešiť tak, aby sa nikto necítil ochudobnený?

18. dec 2013 o 18:00 Alena Štifilová

Český moderátor Jan Kraus to vyriešil ideálne. Štedrú večeru trávia všetci spolu. On, jeho partnerka Ivana Chýlková, jeho exmanželka, herečka a výtvarníčka Jana Krausová a jej partner, herec Karel Roden, bývalý manžel Ivany Chýlkovej. V Česku patria medzi najznámejšie manželské štvoruholníky.

„Prvý krok v tomto smere spravili moji a Janini synovia,“ povedal pred rokmi v rozhovore pre SME.

„Raz na Vianoce prišla reč na to, ako ich budeme sláviť. Opýtali sme sa detí a tie sa vyjadrili – všetci dokopy. Bolo to dosť veľké prekvapenie,“ priznal.

S Janou Krausovou má dvoch synov, s Ivanou Chýlkovou jedného. V dospelom veku sa k nemu prihlásil aj nemanželský syn Marek, o ktorého existencii nevedel.

„Zo začiatku sme to znášali ťažko, ale dnes je to okej,“ hovorí o tom, ako prijal myšlienku spoločných Vianoc.

„Aj napriek tomu, že Ivana s Karlom deti nemali, a nám s Ivanou sa narodil syn Jáchym. Samozrejme, bolo sa treba stokrát zaprieť a prehltnúť to, čo nikdy predtým. Všetci štyria sme to kvôli deťom dokázali,“ vysvetlil.



Český moderátor Jan Kraus s najmladším synom Jáchymom.

Plný dom u Oľhovcov

Ak sa na Slovensku niekto verejne podelil o svoje pocity z rozvodu, tak určite režisér Adam Oľha.

Najstarší a jediný syn herečky martinského divadla Jany Oľhovej a divadelného pedagóga a režiséra Matúša Oľhu nakrútil dokument o tom, ako odchod otca ovplyvnil život jeho matky, babičky a piatich sestier. Najmladšia Evička mala len rok, druhá Hanka sedem. On už bol dospelý, študoval na pražskej FAMU dokument.

„U nás bolo viac-menej jasné, že ostávame na Vianoce s mamou,“ spomína Juliana. Mala štrnásť, keď si otec našiel novú ženu a založil novú rodinu. „Boli to síce iné sviatky ako dovtedy, cítili sme, ako nám chýba hlava rodiny, ale tým, že nás bolo tak veľa, možno sme to ľahšie prekonali. Ešte viac nás to spojilo a utužilo.“

Vlastne už posledné spoločné Vianoce boli komplikované. „Otec odišiel začiatkom januára, možno tým chcel naznačiť, že nový rok znamená nový začiatok,“ hovorí Juliana.

Prvé roky ešte chodil pred Vianocami na návštevu, postupom času bolo spoločných predvianočných stretnutí čoraz menej.

„Bola som decko, myslela som si, že možno dostanem viac darčekov, keď sa jeden z rodičov osamostatní. Je to taká detská naivita. Deti nerozmýšľajú o tom, čo bude potom, ako bude ďalej fungovať rodina. Som rada, že rodičia nás svojimi problémami nezaťažovali. Niekedy riešili s mamou situáciu starší súrodenci, ja som sa tej témy stránila. V tom veku som mala svoje problémy,“ hovorí Juliana, ktorá sa ako jediná zo sestier rozhodla pre herectvo. Teraz navštevuje tretí ročník na VŠMU v Bratislave.

„Bolo to pred deviatimi rokmi a málo si z toho pamätám. Adam, Tereza a Mária boli už z domu preč, študovali. Adam v Prahe na FAMU a sestry na Filmovej fakulte VŠMU v Bratislave. V Martine som ostala len ja s mladšími sestrami Hanou a Evou. Mama vtedy začala oveľa viac pracovať a na mňa prešla starostlivosť o domácnosť. Veľa času som trávila hlavne s ročnou Evkou. Vtedy som sa naučila byť zodpovednejšia a aj možno trochu starostlivá.“

Vianoce však stále považuje za najkrajšiu časť roka. „Je to vari jediný raz v roku, keď sa celá rodina stretne. Je krásne, že prídu všetci. Počas zimného obdobia je s nami aj naša čiperná deväťdesiatročná babička s neuveriteľným zmyslom pre humor.“

Párny a nepárny rok

Juraj Hajdin, moderátor televízie Joj, vo svojich reportážach často opakuje, aby rodičia neriešili svoje problémy pred dieťaťom. A je jedno, či sa hádajú o Vianoce alebo o obyčajné víkendy. Trvať na tom, aby dieťa odovzdal rodič druhému rodičovi na minútu presne, je často len skrytá protiveň, ktorú robíme svojmu bývalému partnerovi.

„Termíny si treba dohadovať pokojne, podľa mňa najlepšie cez e-maily. Vtedy to pôjde mimo dieťaťa,“ hovorí moderátor. Sám sa pred ôsmimi rokmi rozišiel, starostlivosť o dcéru Dorotku si delí s jej matkou na polovicu – polovica letných a zimných prázdnin, každý párny víkend a nepárny utorok a štvrtok.

„Rovnako i Vianoce. V nepárny rok ich trávi so mnou, párny s matkou, aby zažila vianočnú atmosféru v obidvoch rodinách. Tento rok je u mňa od 23. decembra do 25. decembra, obed má už v druhej rodine. Na budúci rok sme spolu na Silvestra,“ hovorí Hajdin, ktorý už tri roky tvorí pár s herečkou Kristínou Farkašovou. V lete sa im narodili dvojičky.

„Nebolo to vždy také jednoduché a pokojné ako teraz. Kto to zažil, vie, o čom rozprávam, ale vždy som sa snažil neriešiť pred Dorotkou naše konflikty. Oplatilo sa. Dcéra vníma situáciu s nadhľadom a bez stresov,“ hovorí.

Podľa neho sa treba zmieriť s tým, že dieťa už nikdy nebude naplno súčasťou ani jednej rodiny. Nemôžete ho mať doma, kedy sa vám zachce, predstavovať si, že strávi s vami každú peknú chvíľu. „Ale dá sa s tým žiť, stačí si v tom nájsť pozitívne momenty a na tie sa sústrediť,“ hovorí Hajdin.



Moderátor Juraj Hajdin s dcérou.

Na Vianociach nezáleží

Druhou možnosťou je pristupovať k sviatkom bez pátosu a romantiky. Herec Roman Luknár sa vlani po dvadsiatich rokoch rozviedol so Španielkou Lolou a to, s kým strávia ich synovia sviatky, ho netrápi.

„Delíme to na polovicu. Vianoce s mamou, Silvester so mnou a naopak,“ hovorí 48-ročný herec. „Majú šestnásť a dvadsať rokov, už sú veľkí, závisí to aj od nich. Keby však matka chcela, môže ich mať aj celé sviatky, mne na Vianociach nezáleží, nebudem robiť nikomu napriek.“

V Španielsku stromček nikdy nezdobili, sám je proti akýmkoľvek tradíciám. Navyše tie španielske sú odlišné, 26. december je už pracovným dňom.

„Starší syn žije so mnou v Bratislave, mladší priletí 20. decembra. Spolu odletia za mamou 30. decembra. Starší tam bude, až kým sa mu nezačne škola,“ dodáva Luknár.



Herec Roman Luknár.

