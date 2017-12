Anketa: Čo hovoríte na kandidatúru Roberta Fica?

Rozhodnutie je viac osobné ako politické, hovoria osobnosti o rozhodnutí Roberta Fica kandidovať na prezidenta.

18. dec 2013

Milan Lasica, humorista

Úprimne, dalo sa to čakať. Na druhej strane sa trochu čudujem, lebo byť premiérom je dôležitejšie ako byť prezidentom. To je asi tak všetko, čo k tomu teraz poviem.



Monika Kompaníková, spisovateľka

Dalo sa to očakávať, všetko to utajovanie a naťahovanie bola jeho dramatizácia. Vždy mieril vysoko. Trochu sa obávam, že ak by sa mu to podarilo, zase z demokracie trošku ubudne. Myslím, že sa mu to podarí, hoci nepoznám jediného človeka, ktorý by ho volil. Protikandidáti nie sú výrazní, pravica je katastrofa. V prezidentských voľbách nejde o nič iné ako o charizmu a známu tvár a to má. Alebo to bude tak, že veľa ľudí voliť radšej ani nepôjde.

Robert Roth, herec

Zuzana Fialová, herečka

V podstate sme to všetci vedeli a tušili. Takýto model poznáme z Ruska, nie je to nič nové. Dôležité teraz nie je to, kto všetko ohlásil kandidatúru. Dôležité je, aké postoje zaujmú a aké chyby budú kandidáti robiť v kampani a či si tento nápad obháji pred svojimi voličmi.

Peter Lipa, spevák

Konečne sa vyfarbil. Chce byť prezident a pre mňa je to vážne, ja som si myslel, že chce byť premiér. No ale keď chce, nech je. Konečne budeme mať mladého prezidenta. Nemám k tomu čo viac povedať.

Milan Ftáčnik, primátor Bratislavy

Urobil zásadné rozhodnutie, ktoré určite vychádza z jeho vnútorného presvedčenia i dlhodobo vysokej podpory širokej verejnosti. Určite je to kandidát, ktorý ponúka voličom nie len svoj osobný rozmer, ale tiež veľmi cenné skúsenosti zo správy vecí verejných, vedenia štátu.



Ivan Kmotrík, majiteľ Grafobalu

Bol by som rád, keby sme mali dobrého prezidenta. Vo Ficovom prípade je to logické vyústenie jeho kariéry. Podľa mňa určite prejde do druhého kola a potom už záleží na tom, kto tam bude s ním. Nemyslím si, že má šancu niekto ako Kiska, podľa mňa má šancu skôr Kňažko, možno Hrušovský.

Ľudovít Černák, predseda predstavenstva Sitno Holding

Niekedy až žasnem, kto všetko si na hlavu štátu trúfa. Kandidatúru premiéra na najvyšší post v štáte som predpokladal a javí sa mi logická. Je relatívne mladý a dosiahol už vrchol politickej kariéry a viac by sa v prípade víťazstva posunul smerom k štátnickej funkcii a možno následne smerom k funkcii v medzinárodných štruktúrach. Takticky dobre zvládnuté ohlásenie kandidatúry by malo byť výstrahou pre pravicu, aby sa zjednotila na jednom silnom a priechodnom kandidátovi. V tom prípade môže súboj o hlavu štátu pomôcť politickej scéne.

Michal Hvorecký, spisovateľ

Som rád, že konečne vieme, s kým máme do činenia. Už viem, koho voliť určite nebudem, no nie som ešte rozhodnutý, koho voliť budem. Opozícia by mala ukázať, či sa dokáže zjednotiť, lebo to množstvo jej kandidátov je smiešne, oslabuje jej šance a nahráva úspechu Roberta Fica.

Eva Babitzová, riaditeľka rádia Expres

Je to rozhodnutie ovplyvnené viacerými faktormi a je dôsledne zvážené. Či už to dopadne očakávane, alebo neočakávane, každopádne to zmení rozloženie síl na politickej scéne a hlavne v strane Smer.

Jaro Vojtek, dokumentarista

Je to prirodzené vyvrcholenie jeho politiky, od začiatku tam smerovala. Nie je to prekvapenie. Keďže očakávam jeho víťazstvo, je mi ľúto, že budeme mať prezidenta, ktorý má vzťah k najsilnejšej strane na Slovensku. Nepovažujem za dobré, mať prezidenta so straníckou príslušnosťou.

Eva Kovačechová, právnička

Ohlásenie kandidatúry ma neprekvapilo, tým pádom nemám pozitívne či negatívne emócie. Ale čo si skutočne prajem, je to, aby krajina konečne dostala prezidenta, ktorý bude skutočnou hlavou štátu a povinnosti si bude plniť tak, ako to očakávajú obyvatelia. Keď sa pozriem na oblasť justície, ktorej sa venujem, Robert Fico zatiaľ neurobil žiadny krok pre zlepšenie jej fungovania, a obávam sa, že to od neho nemožno očakávať ani v pozícii prezidenta.

Richard Rybníček, primátor Trenčína

Mňa jeho kandidatúra nijak neprekvapila. Jeho rozhodnutie je viac osobné ako politické. Po skúsenostiach, ktoré má Mečiar a Dzurinda, si vedel spočítať, že ako prezident by si dokázal dlhodobejšie udržať a lepšie kočírovať politickú pozíciu a moc. Ak by vyhral, získal by hneď dva v jednom. Pozíciu prezidenta, ale dnes aj najsilnejšiu stranu. Riziko pre neho je v tom, že by sa prezidentské voľby zmenili na referendum o jeho osobe a o jeho sile.

Marián Leško, politický komentátor týždenníka Trend

Prekvapenie sa nekoná. Vypočul som si jeho prejav a bol som zvedavý len na to, ako zdôvodní svoju kampaň. Z toho, čo povedal, vyplýva, že kandiduje preto, aby prezident, parlament a vláda neboli v konflikte. Je to dosť biedne zdôvodnenie toho, prečo opúšťa jeden z najsilnejších mandátov, ktoré vo voľbách u nás politik dostal. Mal by mať silnejšie odôvodnenie. Ohlásenie nezvládol bravúrne, skôr sa snaží o to, aby si ľudia nevšimli, že po dvoch rokoch opúšťa mandát, ktorý dostal na štyri roky.

Jozef Masarik, vedec

Očakával som to. Uvidíme ako to dopadne a aké to bude mať dôsledky na vládu.

Michal Kaščák, organizátor festivalu Pohoda

Nedržím mu palce. Ako predseda vlády sa v prípade Hedvigy Malinovej ukázal ako sympatizant hnutia skinheads. Bol by som nerád, ak by sa chyba z Banskej Bystrice opakovala na celoštátnej úrovni. Podobne v prípade zásahu v Moldave nad Bodvou ukázal, ako nedokáže súcitiť so sociálne najslabšími. Mám pocit, že nechápe Slovensko ako vlasť pre rôzne národy a pre rôzne skupiny obyvateľov a má rád silové riešenia problémov. Taký prezident môže spôsobiť veľa negatívneho.

Zuzana Wienk, programová riaditeľka Aliancie Fair Play

Nepovažujem to za šťastnú správu. Rokmi sa tak jasne a útočne politicky vyhranil, že by nedokázal byť nadstraníckym štátnikom, ani prezidentom všetkých občanov, ktorého dôležitou úlohou je spájať a hľadať konsenzus v spoločnosti, či mediovať konflikty. Koncentrácia moci v rukách Smeru naprieč prezidentom, vládou a parlamentom sa nám za ostatné roky navyše vypomstila, napríklad v takých dôležitých otázkach, akými sú voľba generálneho prokurátora, súdne nominácie a podobne.

Vladimír Soták, predseda predstavenstva Železiarne Podbrezová

Určite ho budem podporovať. Je to skúsený politik, ktorý aj ako predseda vlády dokáže komunikovať, prijať aj názor iných a rozhodnúť v záujme ekonomického rastu Slovenska. V rámci Európskej únie a sveta požíva značnú dôveru.

Anton Srholec, kňaz a aktivista

Je veľmi zaviazaný jednej skupine ľudí, ktorí sa naň zavesili ako strapec včiel na sladké hrozno. Ide o podnikateľské a finančné skupiny. Potom je už ťažké byť spravodlivý a čestný ku všetkým. Postavil si veľa ľudí proti sebe, ktorí prečítali jeho túžbu po moci. Nebol by dobrým prezidentom, lebo je príliš stranícky. Prezident by mal byť ten, ktorý toľko neužíva moc, aby sa presadil, ale užíva moc, aby sa s ňou podelil s ostatnými. Presadzujem prezidenta, ktorý by bol otcom národa.

Jozef Kollár, predseda Konfederácie odborových zväzov

Očakával som toto oznámenie. Skôr som rád, že pán Fico kandiduje, pre skúsenosti, ktoré som s ním mal za jeden rok ako s predsedom vlády. Budem ho voliť.

Peter Gogola, primátor Banskej Bystrice

Očakávalo sa to. Myslím si, že Robert Fico chce takýmto spôsobom zavŕšiť svoju kariéru.

Miroslav Kusý, politológ

Očakávalo sa to s veľkým otáznikom. Je to pre neho veľké riziko. On si to uvedomuje a aj tak postupuje. Lebo je tam zisk. Ak sa mu to podarí, tak Smer vezme všetky rozhodujúce posty v krajine. Aj predsedu strany, aj vlády aj prezidenta a predsedu parlamentu. Posty predsedu vlády a strany budú oslabené, lebo po Ficovi nemajú zaňho náhradu. To je veľký problém. Nikto v strane nedosahuje jeho schopnosti. Na druhej strane Fico nemá veľké zisky z funkcie prezidenta. To je honor, psychologická výhra. Ale mocensky je to pokles, pretože predseda vlády a strany je neporovnateľne vyššia váha ako prezident, a to si Fico uvedomuje.

Miloš Klátik, GR biskup ECAV

Je to jeho rozhodnutie.