Nástupom Fica je víťaz prvého kola jasný

18. dec 2013 o 19:53 Matúš Burčík

BRATISLAVA. Rozhodnutím strany Smer sa podľa analytikov uzavrel okruh kandidátov, ktorí majú šancu stať sa prezidentom. Robert Fico je jasným favoritom prvého kola. Teraz bude dôležité, s kým sa stretne v druhom.

„Bude to zrejme niekto zo skupiny Pavol Hrušovský, Andrej Kiska, Milan Kňažko a Radoslav Procházka,“ hovorí šéf agentúry Focus Martin Slosiarik.

Vie si predstaviť, že by niektorý z nich mal proti Ficovi šancu. „Závisí to aj od toho, či tí neúspešní kandidáti dajú svojim voličom nejaké odporúčania.“

Slosiarik pripomína situáciu, keď minule do druhého kola postúpila Iveta Radičová. Očakávalo sa, že získa výraznejšiu podporu od tých, čo nepostúpili, ale nestalo sa tak.

Vystrieľajú sa?

Pavel Haulík z MVK predpokladá, že Fico bude favoritom aj v druhom kole. Kto bude jeho súperom, si netrúfa povedať.

„Tí protikandidáti sa vystrieľajú medzi sebou, a ich voliči v druhom kole nebudú motivovaní, aby prišli hlasovať,“ predpokladá.

Ficovi by podľa Haulíka pomohlo, keby podal demisiu ešte pred voľbami, čo však možno očakávať iba ťažko.

„Bolo by to v jeho záujme. Ak to neurobí, tak voliči, ktorí by chceli, aby zostal premiérom, ho nemusia voliť.“

Oznámením Ficovej kandidatúry sa nič nezmenilo, keďže to všetci očakávali, tvrdí Haulík.

Dodal, že teraz bude úlohou Fica presvedčiť jeho voličov, že tento krok je správny. Prirovnal ho ku kapitánovi deravej lode na nepokojnom mori, ktorý posádke práve oznámil, že odchádza na dovolenku.

Kampaň začína

Slosiarik si nemyslí, že Ficovo oficiálne „áno“ ľudmi nepohlo. „Možno časť voličov vyčkávala na rozhodnutie, či bude kandidovať, a až teraz bude vyjadrovať svoj názor.“

Pripúšťa, že Fico v skutočnosti môže mať väčšiu podporu, ako mu ukazujú prieskumy. Tak to bolo v parlamentných voľbách so Smerom. „Teraz začnú kandidáti robiť reálnu kampaň, začnú na seba narážať v diskusiách a podobne.“

Analytici sa zhodujú, že na príchod nového človeka, ktorý by ešte zamiešal karty, už nie je priestor.

„Nie je už na to čas. Predseda parlamentu Pavol Paška zrejme stanoví včasný termín volieb, lebo teraz to už celkom jednoznačne hrá v prospech Fica,“ dodáva Haulík.

Focus pred mesiacom zverejnil prieskum, podľa ktorého by Fica v druhom kole tesne mohol poraziť Kiska. V prvom kole Ficovi namerali okolo 37 percent.