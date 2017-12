Fico bude klásť dôraz na autoritu alfa samca, tvrdí odborník na kampane

Pripravený pre Slovensko. Rovnaká fotka, podobný slogan. Premiérova kampaň nová nebude.

18. dec 2013 o 20:14 Dušan Mikušovič

BRATISLAVA. Smerom k ľuďom, Pre ľudí, za Slovensko či Ľudia si zaslúžia istoty. Hlavné heslá Ficovho Smeru v posledných troch parlamentných voľbách pracovali s podobným slovníkom.

Slogan jeho prezidentskej kampane sa od tých parlamentných veľmi nelíši. Fotografia vyzerá rovnako ako na bilbordoch pred rokom, grafici mu zrejme len vymenili kravatu a dopísali, že je „pripravený pre Slovensko“.

Názov štátu Fico v kampani zdôrazňoval už v 2009 na spoločnom bilborde s Ivanom Gašparovičom, aj v roku 2010 i v spote pred minulými voľbami, keď vystríhal pred veľkomaďarskou politikou.

Fico na bilborde ako kandidát na prezidenta. FOTO: Smer

Prichádza alfa samec

Odborníci na politický marketing hovoria, že na politickej scéne nie je nikto, kto by mal tak dobre premyslenú komunikáciu ako Fico a jeho strana.

Podľa Michala Novotu, ktorý pracoval v štábe českého politika Andreja Babiša a v minulosti viedol tlačový odbor KDH, ju preto veľmi meniť netreba.

„Predpokladám, že prieskumy medzi voličmi ukážu, že kandidát Fico do rétorického arzenálu zaradí najmä slová ako sila, stabilita, jednota, ochrana sociálnych istôt,“ vraví.

Novota predpokladá, že v tomto sa výrazne významovo nepohne od parlamentných volieb v roku 2012, len tentoraz „bude zrejme dôraz kladený na jeho autoritu alfa samca a garanta stability v slovenskej politike“.

Fico na spoločnom bilborde s Ivanom Gašparovičom. FOTO: Archív SME

Zdôrazňuje samozrejmé

V podobnom duchu sa niesol už prejav, v ktorom Fico kandidatúru oznámil.

Tvrdo kritizoval rozdrobenú pravicovú opozíciu a poukázal, že ak by traja najvyšší ústavní činitelia neboli z jedného tábora, mohlo by to spôsobiť chaos.

„Pre Fica je najvýhodnejšie pokračovať v komunikovaní istôt, stability, pomoci pre sociálne slabších, dobrej kooperácií vlády a prezidenta,“ hodnotí stratégiu komunikačný konzultant Oto Kóňa.

„Preto sa bude snažiť bipolarizovať - buď zvolia jeho a bude dobre a čakajú nás všetkých svetlé zajtrajšky, alebo jeho oponentov a príde koniec sveta a destabilizácia krajiny.“

To isté si myslí aj Ján Füle, ktorý pracoval na kampani Ivety Radičovej v roku 2009.

„Nechcem dávať rozumy agentúre, ktorú si Fico určite zaplatí, ale ísť cestou stability bude asi ten najlepší spôsob.“

Odborníci oceňujú aj to že heslá Smeru boli vždy krátke a jednoduché.

Adam Jánoš pracuje ako textár v jednej z najväčších reklamných agentúr. Hovorí, že slogany Smeru sú síce podobne ako slogany iných strán plné floskúl, no majú v sebe emóciu. Ich plusom je, že zdôrazňujú na prvý pohľad samozrejmé veci.

„Je absurdné, aby politická strana išla inam ako smerom k ľuďom, ale pravdepodobne funguje, keď sa to povie takto natvrdo,“ vysvetľuje.

„Rovnako asi nikto neočakáva, že slovenský politický subjekt povie, že pôjde proti Slovensku,“ dodáva Jánoš.

Parlamentné voľby v roku 2010. FOTO: SME – TOMÁŠ BENEDIKOVIČ