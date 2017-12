Kto by nahradil Fica? Kaliňák sa spomína ako najväčší favorit

Po výhre Fica by musel Smer ukázať nástupcu. Medzi možnými kandidátmi sú Kaliňák, Maďarič či Kažimír.

18. dec 2013 o 21:35 Mária Benedikovičová

Po výhre Fica by musel Smer ukázať nástupcu. Medzi možnými kandidátmi sú Čaplovič, Kaliňák, Kažimír, Maďarič, Paška a Maňka.

BRATISLAVA. Ak by sa Robert Fico stal prezidentom, jeho strana bude musieť vybrať nového premiéra.

Smer nehovorí, kto ním bude, rozhodnutie chce naťahovať do poslednej chvíle. „Ostaneme v okruhu podpredsedov,“ povedal pre TV Markíza Fico.

Podpredsedami strany sú minister školstva Dušan Čaplovič, minister vnútra Robert Kaliňák, minister financií Peter Kažimír, minister kultúry Marek Maďarič, predseda parlamentu Pavol Paška a europoslanec Vladimír Maňka.

Kaliňák to nerieši

Najčastejšie sa doteraz spomínal Kaliňák a Maďarič, obaja sú Ficovi blízki.

Kaliňák v stredu tvrdil, že nástupcu budú riešiť, až keď Fico prezidentské voľby vyhrá. „V tejto chvíli je najpodstatnejšie to, aby Slovensko malo dobrého prezidenta.“

Pašku označili viacerí členovia predsedníctva za málo pravdepodobnú možnosť. O Čaplovičovi, Kažimírovi a Maňkovi sa doteraz neuvažovalo vôbec.

„Sú obavy, aby prípadný odchod predsedu do Prezidentského paláca nenaštrbil stabilitu strany,“ povedal jeden z členov.

Príde nová vláda

Po Ficovom zvolení by jeho vláda skončila, bez premiéra nemôže podľa ústavy pokračovať. Smer by musel nanovo zostaviť kabinet, ktorý predstúpi pred parlament s programovým vyhlásením. Išlo by o prvú takúto obmenu.

Pri zostavovaní vlády by mohol Smer vymeniť aj niektorých ministrov. „Život je zmena, takže uvidíme, je to veľká neznáma,“ pripustil s úsmevom odchod minister dopravy Ján Počiatek.

Až po nástupe vlády by sa ujal prezidentskej funkcie Fico. Ivan Gašparovič končí v júni budúceho roka.

Smer by si musel vybrať aj nového predsedu. Zatiaľ sa počíta s tým, že by ním bol nový premiér. Iba on by sa uchádzal o post na straníckom sneme.

Kaliňák pripomenul, že za vlády Ivety Radičovej sa ukázalo ako problematické, keď premiérka nebola predsedníčkou strany.

Oporu vo vtedajšom šéfovi SDKÚ Mikulášovi Dzurindovi nenašla napríklad pri kauze daňovej budovy v Košiciach.





