Štvrtina detí sa priznala, že ubližovali spolužiakovi

Podľa školskej inšpekcie sa štrnásť percent žiakov necíti v škole bezpečne. Najčastejšie ich ponižujú.

19. dec 2013 o 7:44 SITA





BRATISLAVA. Viac ako štvrtina žiakov sa priznala k tomu, že sa zúčastnili na ubližovaní spolužiakovi.

Zistila to školská inšpekcia, ktorá v minulom školskom roku v 86 školách zisťovala bezpečnosť prostredia.

V škole sa podľa prieskumu necítilo bezpečne 14 percent detí. Na otázku, či sa v škole cítia deti bezpečne, odpovedalo áno viac ako 70 percent chlapcov a o niečo menej dievčat.

Osobnú negatívnu skúsenosť so šikanovaním priznala štvrtina chlapcov a 20 percent dievčat.

Svedkom šikanovania niekoho iného bolo 43 percent žiakov. Zo spolužiakov má niekedy strach približne 12 percent chlapcov a viac ako 15 percent dievčat. So šikanovaním sa deti najčastejšie stretávali počas prestávok, ale aj mimo školy.

Mnohí o probléme nehovoria

Školáci sa pri oznámení agresívneho správania obracali najmä na rodičov, priateľov a spolužiakov, v menšej miere na triednych učiteľov. Výchovného poradcu a koordinátora prevencie vyhľadali zriedkavejšie.

"Nepriaznivo vyznieva skutočnosť, že mnohí respondenti o probléme nepovedali nikomu," konštatuje správa školskej inšpekcie.

Najčastejšie sa deti stretli pri šikanovaní s ponižovaním - urážkami, vysmievaním sa a zastrašovaním.

Nasleduje telesné napadnutie a poškodzovanie vecí. Podľa dievčat prevládali rôzne spôsoby ponižovania, podľa chlapcov zas fyzické útoky.

Inšpekcia získavala informácie z rozhovorov, dotazníkov i dokumentov školy.

Dôležitý je otvorený učiteľ

Pri prevencii pred agresívnym správaním uprednostnili žiaci dôveru k rodičom, za dôležitú považujú aj otvorenosť vo vzťahu k učiteľom.

Z iných možností zdôraznili kontrolu tried dozor konajúcimi učiteľmi cez prestávky, posilnenie odvahy svedkov oznámiť zodpovednej osobe negatívne správanie svojich spolužiakov či nainštalovanie kamerového systému.

Deti by uvítali viac rozhovorov so psychológmi, kolektívne sedenia so vzájomnou komunikáciou a výmenou názorov, viac výchovných podujatí, veľkú váhu priradili správnej výchove v rodinách.