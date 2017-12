Fico sa vzdá postu predsedu Smeru, ak sa stane prezidentom

Smer má podľa premiéra všetko premyslené. Jeho stabilitu vraj neohrozí žiadny volebný výsledok.

19. dec 2013 o 14:06 SITA

BRATISLAVA. Robert Fico sa v prípade úspechu v prezidentských voľbách vzdá predsedníctva strany Smer. Premiér to povedal to vo štvrtkovej relácii Rádia Expres.

"Prezident Slovenskej republiky nemôže byť predsedom politickej strany," povedal premiér a prezidentský kandidát Fico a vzápätí potvrdil, že v prípade úspechu sa predsedníctva v strane Smer vzdá.

Na otázku, či by sa vzdal predsedníctva politickej strany Smer, Fico odpovedal: "Samozrejme."

Prezident sa podľa Fica musí vzdať aj straníckej politiky.

"Asi by bolo zvláštne, keby prezident, ktorý je zvolený priamo, a má vykonávať úlohu hlavy štátu, vystupoval z pozície predsedu nejakej politickej strany alebo členstva v nejakej politickej strane. Ja si myslím, že na to existujú rôzne mechanizmy ako členstvo dočasne prerušiť," povedal Fico.

Kto ho nahradí, neodpovedal

Nechcel povedať, kto by ho nahradil na pozícii predsedu vlády. Dodal však, že si nevie predstaviť, a bolo by mu to veľmi ľúto, keby parlament opustil jeho predseda Pavol Paška, pretože "v ňom robí nenahraditeľnú robotu".

Fico hovorí, že strana je dostatočne skúsená na to, aby spravila nejakú mladícku nerozvážnosť. Smer má všetko premyslené, nech je výsledok volieb akýkoľvek, stabilitu vlády a strany neohrozí, odkázal premiér.

Zbierať podpisy zrejme nebude

Fico si netrúfa vyhrať hneď v prvom kole prezidentských volieb. "Pristupujem k tomuto všetkému s veľkým rešpektom. V politike sa môže stať všeličo," povedal s tým, že súboj kandidátov bude veľmi tesný.

Zbieranie podpisov by bolo podľa neho "celkom peknou mobilizáciou", ale pravdepodobne si vystačí s 83 podpismi poslancov parlamentu.