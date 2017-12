Oslobodili obžalovaných z mafiánskych vrážd Havasiho a Patasyho

Súd videl chyby vo vyšetrovaní aj vo výpovedi korunného svedka. Prokurátor sa odvolal.

19. dec 2013 o 15:56 SITA

Súd videl chyby vo vyšetrovaní aj vo výpovedi korunného svedka. Prokurátor sa voči verdiktu odvolal.



BRATISLAVA. Kauzu dvoch údajne mafiánskych vrážd z rokov 2004 a 2005 Petra Havasiho a Karola Patasyho st., únosov čínskych podnikateľov a nedovoleného ozbrojovania Okresný súd Bratislava I vo štvrtok uzavrel.

V prípade vrážd oslobodil dvojicu obžalovaných Mariána G. a Patrika V.

Na druhej strane, za únos čínskeho podnikateľa poslal do väzenia bratov Ľubomíra Ch. na 3,5 roka a Michala na tri roky. Obaja sa priznali a skutok oľutovali.

V prípade druhého únosu, ktorý tiež pripisovali bratom, ich súd oslobodil.

Prokurátor sa voči verdiktom hneď odvolal.

Spochybnili kľúčového svedka

Predseda senátu po vynesení rozsudku kritizoval kľúčového svedka obžaloby Antona C. Na jeho výpovedi podľa sudcu všetko stálo a padalo.

„Prejavil sa nielen ako nedôveryhodný svedok, ale aby zachránil svoju kožu, bol by schopný usvedčiť aj vlastnú matku,“ vyhlásil sudca.

Kritizoval tiež vyšetrovateľov, ktorí podľa neho spravili fatálne chyby. Ako príklad spomenul výpovede pri vyšetrovaní vraždy Patasyho staršieho.

Svedok tu totiž rozprával, že po vražde Patasyho st. v Petržalke mu muž maskovaný parochňou a v kabáte nasadol do auta a nechal na zadnom sedadle samopal. V tom čase však bola zadokumentovaná výpoveď družky zavraždeného, ktorá povedala, že videla muža celého v čiernom s kuklou a nepriestrelnou vestou.

Aj obhajcovia obžalovaných v záverečných rečiach spochybňovali kľúčového svedka.

Podľa advokáta obžalovaného Mariána G. je obžaloba založená na výmysloch chráneného svedka, ktorý si po zadržaní políciou začal vymýšľať. „Išlo o primitívny obchod s políciou výhodný pre obe strany,“ vyhlásil.

Podľa obhajcu sa nenašiel žiadny dôkaz, ktorý by potvrdil svedkovu výpoveď. Marián G. pred súdom vyhlásil, že ďakuje svedkovi Antonovi C. za to, že im pokazil život.

Zabíjali na moste a pred panelákom

Podľa obžaloby Marián G. vo februári 2004 za sľub zníženia fiktívneho dlhu nariadil dlhodobé sledovanie Petra Havasiho, údajného člena konkurenčnej skupiny podsvetia, tzv. sýkorovcov.

Informácie údajne odovzdával obžalovaný Patrik V., sledovanie robil Anton C.. Havasi sa vozieval v Porsche Cayenne s vodičom Gejzom Vezsprémim.

Havasiho s vodičom 6. júna 2004 v aute zastrelil samopalom neznámy páchateľ po tom, ako zastavili na zjazde z bratislavského Prístavného mosta. Z okoloidúceho auta s odcudzeným evidenčným číslom dostal Havasi štyri rany do hlavy a hrudníka, vodiča zasiahli dve rany do krku a ramena.

Ďalšia vražda sa podľa prokuratúry odohrala 12. januára 2005 pred vchodom do paneláka na Krásnohorskej ulici v bratislavskej Petržalke - obeťou bol Karol Patasy starší.

Toho podľa obžaloby dal sledovať Marián G. a napokon aj zastrelil samopalom Agram 2000. Maskovaný v parochni sa vrátil k vodičovi Antonovi C., ktorý ho tam priviezol - ten mal samopal hodiť do Dunaja, ale ukryl ho v lese. Policajtom neskôr ukázal, kde ho ukryl.

Vyhrážali sa odrezaním ruky

V treťom prípade Marián G. a Patrik V. podľa obžaloby naplánovali únos a bratia Ľubomír a Michal Ch. v polovici decembra 2004 na Popradskej ulici v Bratislave uniesli čínskeho obchodníka s textilom Wanga P.

Jeho auto zablokovali vozidlom s červeným majákom a oblečení ako policajní kukláči predstierali policajnú akciu. Potom ho bili, mal zalepené oči a údajne sa mu vyhrážali odrezaním ruky, ak im nezaplatí dva milióny korún (66 387 eur). Jeho sestra výkupné zaplatila v amerických dolároch a eurách.

Podľa obžaloby s podobným scenárom uniesli ďalšieho Číňana, ktorý podnikal na košickom blšom trhu.

Ozbrojení bratia prezlečení za policajtov 21. januára 2005 najskôr zablokovali auto a uniesli Ha Ngueyna N. Odviezli ho k Rožňave, bili ho a telefonicky žiadali od jeho manželky výkupné - opäť dva milióny korún (66 387 eur).

Keď zistili, že v okolí je polícia, dali sa na útek, ale chytili ich aj s Antonom C.. Čínsky obchodník počas únosu utrpel ľahké poranenia.