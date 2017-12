Hedviga prijala maďarské občianstvo a opúšťa Slovensko. Chce chrániť deti

Kto už opúšťal Slovensko

Pre spoločenskú atmosféru či trestnoprávne súvislosti zo Slovenska už odišiel politik, spisovateľ, príslušník tajnej služby aj šéf SIS.

Fedor Gál

V novembri 1989 patril k tváram nežnej revolúcie, už o rok potreboval ochranku, pretože dostával výhražné listy. Ľudia ho urážali aj na ulici, nadávali mu „židák“. Doplatil na to, že sa dostal do sporu s populárnym premiérom Vladimírom Mečiarom. Bratislavčan Gál v čoraz horšej atmosfére, keď zažil aj to, že mu pľuli v reštaurácii do piva, si zvolil odchod do Prahy. Žije tam dodnes, na Slovensko pravidelne chodí. Hovorí, že po rokoch sa už stretáva s oveľa lepším prijatím.

Ľubomír Feldek

Spisovateľ opustil hlavné mesto Slovenska v roku 1995 potom, čo ho zažaloval za urážku vtedajší minister kultúry Dušan Slobodník, ktorý ako bývalý člen Hlinkovej mládeže na seba vztiahol Feldekov verš „esesák sa objal s eštebákom.“ To bolo tri roky po básni a žalobe. Feldek sa tak rozhodol v čase, keď bol Mečiar na vrchole, do Bratislavy sa však vrátil. Vyhral aj súdny spor so štátom, ktorý sa skončil v roku 2001 na Európskom súde pre ľudské práva.

Oskar Fegyveres

Bývalý príslušník Slovenskej informačnej služby (SIS) v roku 1995 na polícii vypovedal o jej účasti na zavlečení Michala Kováča mladšieho do Rakúska. Hneď po tom z obavy o svoju bezpečnosť odcestoval do zahraničia, kde strávil niekoľko rokov. Dostal azyl vo Švajčiarsku. Na Slovensko sa vrátil v roku 2004 a nastúpil do polície.

Ivan Lexa

Potom, ako Mečiarove HZDS v roku 1998 prehralo voľby, obvinili ho v kauze zavlečenia Michala Kováča mladšieho aj v ďalších prípadoch súvisiacich s SIS. V roku 1990 strávil tri mesiace vo väzbe. Slovensko tajne opustil asi v máji 2000. Našli ho v júli 2002 v Juhoafrickej republike a deportovali späť. Súdy ho zbavili všetkých obvinení. V súčasnosti podniká a s partnerkou čaká dvojičky.

Marek Chorvatovič, Matúš Burčík