Ak Mezenskej vyzbierajú podpisy, chce kandidovať na prezidenta

Podpisy pre poslankyňu Obyčajných ľudí zbiera nezávislá iniciatíva. Do volieb by nešla s podporou jej hnutia.

20. dec 2013 o 12:37 TASR





BRATISLAVA. Poslankyňa parlamentu za OĽaNO Helena Mezenská nevylučuje, že bude kandidovať na post prezidenta.

Podpisy pod kandidatúru zbiera občianska iniciatíva na jej podporu. Ona tvrdí, že ak ich bude dostatok, teda aspoň 15-tisíc, necúvne.

"Je to na nich. Ak to stihnú a bude to relevantné, nemôžem sa k nim otočiť chrbtom," zdôraznila pre TASR.

V petičnom výbore sú Jaroslav Ševčík, Tomáš Caban a Norbert Bartalský.

Matovič ešte čaká

Kto kandiduje stranícki kandidáti

Pavol Hrušovský (KDH, SDKÚ, Most­-Híd)

Peter Osuský (SaS)

Gyula Bárdos (SMK)

Jozef Šimko (SMS)

Stanislav Martinčko (KOS)

Robert Fico (Smer) občianski kandidáti: Radoslav Procházka

Andrej Kiska

Ján Čarnogurský

Milan Kňažko

Milan Melník

Ľubica Blašková

Jozef Behýl

Leonid Chovanec

János Bósza

Jej materské hnutie OĽaNO zatiaľ v prezidentských voľbách nepodporuje nikoho.

Líder hnutia Igor Matovič v rozhovore pre TASR povedal, že žiadneho zo súčasných kandidátov by nevolil s nadšením.

"Mám nádej, že sa prihlási ešte jeden zaujímavý človek, ktorého budem môcť podporiť," povedal.

Pre TASR priznal, že nehovoril o nej, lebo nevedel, že je to až také horúce.

"Iniciatívu jej fanúšikov ale registrujem už niekoľko mesiacov," povedal.

Nezvýhodní ju

Mezenskej podľa svojich slov drží palce rovnako, ako každému inému občianskemu kandidátovi.

"Vážim si, že do toho pôjde len vtedy, ak bude mať dostatok podpisov. Bude malý zázrak, ak sa jej to podarí v tak krátkom čase," poznamenal s tým, že Mezenská nie je kandidátkou OĽaNO.

Matovič sa chce k podpore konkrétneho kandidáta vyjadriť až po 9. januári, keď bude uzávierka prihlášok.

"To, že je Helena z nášho klubu, ju v mojich očiach nijako nezvýhodňuje," dodal.