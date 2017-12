Na prázdne kancelárie brata člena Smeru dával štát tisíce eur

Stanovisko bratislavského poslanca Smeru Martina Borguľu

"Nie, do rokovaní s MPSVaR som nijakým spôsobom nevstupoval. Investičná spoločnosť Slovunit, a.s. je vlastníkom niekoľkých dcérskych spoločností, ktoré pôsobia v rôznych oblastiach podnikania, medzi iným aj v oblasti správy a prenájmu nehnuteľností. Ja som predsedom predstavenstva spoločnosti Slovunit, a. s. a som zodpovedný výhradne za zastupovanie tejto investičnej akciovej spoločnosti, nie jej dcérskych spoločností. Chod jednotlivých dcérskych spoločností majú na starosti konatelia týchto spoločností a ja nijakým spôsobom nevstupujem a ani nemám právo vstupovať do ich kompetencií a ani sa nezapájam do ich obchodných aktivít."