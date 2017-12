Gašparovič by chcel pre prezidentov právomoc predkladať zákony

Prezident by pomohol presadiť potrebné zákony, s ktorými poslanci neprichádzajú, myslí si Ivan Gašparovič.

21. dec 2013 o 8:57 SITA





BRATISLAVA. Také právomoci hlavy štátu, aké jej dnes dáva Ústava, sú dostatočné, tvrdí prezident Ivan Gašparovič.

V rozhovore pre agentúru SITA sa však vyjadril, že by privítal, keby prezident získal právomoc predkladať zákony.

Často sa podľa jeho slov stáva, že ani vláda, ani opoziční poslanci nevedia prísť so zákonom, ktorý by bol potrebný.

"A tu by mohol prezident dať svoj názor vo forme zákona. Zasa by o tom rozhodovali poslanci a možno by ho neakceptovali, ale dostalo by sa do povedomia verejnosti, že tento problém už aj bol v parlamente a iniciatíva zdola by mohla prinútiť vládu alebo poslancov, aby sa k takému zákonu vrátili," vysvetlil Gašparovič.

V prípade, že by prezidentovi zákon neschválili, žiadne napätie by to podľa Gašparoviča nevyvolávalo.

Ako dodal, sám odmietol podpísať množstvo zákonov a nič sa nestalo. "Keď si zoberiete, koľko zákonov som vrátil Dzurindovi, Radičovej aj Ficovi, zistíte, že tam nie je skoro žiadny rozdiel," ukončil.