Bugár: Kandidáti bez šance by mali podporiť Hrušovského

Bez vidiny druhého kola je lepšie podporiť Pavla Hrušovského, myslí si šéf Mosta. Uňho vidí reálnu šancu.

22. dec 2013 o 8:24 TASR





BRATISLAVA. Prezidentskí kandidáti, ktorí nemajú šancu postúpiť do druhého kola volieb, by mali podporiť kandidáta Pavla Hrušovského (KDH, Most, SDKÚ).

Ak by to urobili, bolo by to múdre a štátnické rozhodnutie, povedal v rozhovore pre agentúru TASR predseda Mosta Béla Bugár.

Zároveň ocenil rozhodnutie SDKÚ podporiť Hrušovského.

"Rozhodnutie SDKÚ je kľúčové. Potvrdila sa tak opodstatnenosť Ľudovej platformy a budeme mať spoločného prezidentského kandidáta, ktorý má reálnu šancu postúpiť do druhého kola," zdôraznil.

Prezidentský kandidát János Bósza na Bugárove slová reagoval, že občan má právo sa sám rozhodovať.

"Bugár nech nezabudne na to, prečo je toľko občianskych kandidátov. Ľudia sú nespokojní s tým, čo sa tu deje," povedal Bósza.

Zároveň je presvedčený, že v prvom kole volieb treba všetkým občianskym a straníckym kandidátom povoliť, aby v poctivom politickom boji dokázali, či je pre Slovensko prospešnejší občianky alebo stranícky nominant.