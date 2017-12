Podľa Sulíka je Ľudová platforma bez Dzurindu stratená

Šéf SaS hovorí, že chceli podporiť kandidáta platformy, no jej rozhodovanie trvalo pridlho.

22. dec 2013 o 10:28 TASR

BRATISLAVA. Predstavitelia strán Ľudovej platformy (KDH, SDKÚ a Most) sú dezorientovaní a vidieť, že im chýba Mikuláš Dzurinda.

V rozhovore pre agentúru TASR to vyhlásil líder SaS Richard Sulík.

Pokúsil sa tak vysvetliť, prečo stredopravé strany hľadajú významné dohody pomerne ťažko.

Sulík: Osuský je zvoliteľný

"Ja mám voči Mikulášovi Dzurindovi množstvo výhrad, ale je to politik, ktorý dokáže viesť stranu či kolektív. To, že má veľmi zlú povesť, je fakt, ale platforma je bez Dzurindu stratená. Oni sú zvyknutí, že je to ich premiér či šéf, veď s ním vyrástli," myslí si Sulík.

Neschopnosť dohodnúť sa medzi sebou sa najvýraznejšie prejavila pri hľadaní spoločného prezidentského kandidáta, ktoré trvalo viac ako rok.

Práve tu vidí Sulík dôvod, prečo sa napokon liberáli vybrali vlastnou cestou, aj keď pôvodne chceli mať spoločného kandidáta s platformou.

"Oni traja sa neboli schopní dohodnúť na nikom. Ja som niekoľko týždňov tvrdil, že máme snahu podporiť kandidáta Ľudovej platformy s tým, že musí byť prijateľný pre liberálneho voliča. Nič ale nechodilo, tak sme sa rozhodli postaviť vlastného," vysvetlil Sulík.

"Videli sme, že z toho nič nebude a patrí sa, aby sme ako parlamentná strana ponúkli kandidáta, ktorý je zvoliteľný," povedal Sulík o kandidátovi Petrovi Osuskom.

Abrhan: Dohoda troch trvá dlhšie

Podpredseda KDH Pavol Abrhan je presvedčený, že sa Sulík mýli rovnako ako pri hlasovaní o dôvere vláde Ivety Radičovej.

"Dohoda troch strán vždy trvá dlhšie ako jednej. Dôležitý nie je čas, ale správnosť rozhodnutia a v tomto som presvedčený, že Ľudová platforma urobila správne rozhodnutie pri prezidentských voľbách," vyhlásil.

Aj šéf poslaneckého klubu Mosta László Solymos si nemyslí, že je to v Dzurindovi.

"Niekedy sa dohody hľadajú ťažšie niekedy ľahšie. Mrzí ma, že sme sa pri prezidentskom kandidátovi dávali dokopy tak dlho, bola to totiž téma, kde sme sa museli dohodnúť," povedal Solymos.

Zároveň však uznáva, že Mikuláš Dzurinda jednoznačne preukázal schopnosti, bez ktorých by nedokázal stať sa dvakrát premiérom.